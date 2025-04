«Papa Francesco mi può benedire l’anello di fidanzamento?». La proposta di matrimonio che diventò virale e il ricordo dei due sposi – Il video

Leo e Martina tornarono dal Pontefice prima della sua morte. Oggi lo ricordano: «Ha benedetto uno dei momenti più sacri e indimenticabili della nostra vita»

«Papa mi può benedire l’anello di fidanzamento?» Inizia così il racconto di Leo Puglisi che su Instagram ricorda quella domanda, fatta davanti al Pontefice, che sorprese la compagna Marina Fratantonio, facendola scoppiare in lacrime. Bergoglio, al tempo, non si scompose. Benedì e poi, rivolto al fedele, lo invitò a darsi una mossa. «Ora mettile l’anello però», gli disse il Papa con un sorriso. Così Leo e Marina si sposarono e poi tornarono dal Pontefice, prima della sua morte. Il racconto dello sposo, diffuso su Instagram, sta diventando in questi giorni virale, rimbalzando tra i vari social.

«Era presente in uno dei momenti più sacri e indimenticabili della nostra vita»

«Papa Francesco era presente, benedicendo uno dei momenti più sacri e indimenticabili della nostra vita. Un incontro che ha segnato l’anima. Un anno dopo siamo tornati per ringraziarvi», ricorda l’uomo. «In entrambe le volte il tuo sorriso, il tuo sguardo accogliente e il tuo modo semplice ci hanno toccato profondamente. Egli ci ha ispirato — come ispira milioni — ad essere migliori, a fare del bene, a riconnetterci con la Chiesa e con Dio. Non possiamo che ringraziare. Per le tue preghiere, per la tua voce ferma in difesa di coloro che soffrono di più, per la tua piena consegna alla missione di amare. Grazie di tutto Papa Francesco La tua assenza si sentirà in tutto il mondo, ma la tua eredità vivrà, in ogni gesto di gentilezza che germoglia da un cuore toccato dal tuo esempio», si conclude il post sui social.