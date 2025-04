Eddine, morto a 19 anni a Bologna per aver urtato per sbaglio un passante. Due giovani indagati per il pestaggio

Fondamentale per gli inquirenti il racconto della fidanzata del giovane, aggredito da due ragazzi più grandi

La Procura di Bologna ha indagato due persone, i due giovani che sarebbero venuti a contatto con Eddine Bader Essefi, il 19enne morto la sera del 25 aprile all’ospedale Maggiore dopo essere pestato in strada, fra via Buozzi e via Colombi. Per poter svolgere l’accertamento con le dovute garanzie, i due saranno avvisati dell’autopsia, che sarà conferita martedì mattina dal pm Andrea De Feis ad un medico legale. Le difese potranno così nominare i propri consulenti. Eddine Essefi abitava a poca distanza dal luogo in cui è stato aggredito. Era già privo di sensi quando è arrivato all’ospedale Maggiore, dove due ore dopo è morto per un arresto cardiocircolatorio.

Aggredito per aver urtato per sbaglio un giovane mentre camminava

Continuano le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo. Il fascicolo aperto per ora è quello di omicidio preterintenzionale. Secondo quanto ricostruito ieri, la vittima avrebbe urtato un ragazzo incrociato per strada e per questo sarebbe stato picchiato e buttato a terra. In questo senso avrebbe testimoniato la fidanzata del 19enne, che era con lui al momento dell’aggressione: a prenderlo di mira sarebbero stati due ragazzi più grandi che forse lui conosceva. Ma in quel momento in strada, verso le 22, erano presenti diversi giovani e si cerca di acquisire le testimonianze per chiarire come sono andate le cose.