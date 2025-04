Uccise un giovane musulmano in una moschea, 21enne francese si consegna alla polizia di Pistoia e confessa l’omicidio

Oliver A. era ricercato da giorni in tutta la Francia. Ieri sera si è costituito in una stazione di polizia di Pistoia

Si è presentato spontaneamente in una stazione di polizia di Pistoia Oliver A., accusato di aver ucciso il giovane maliano Aboubakar Cissé in una moschea del dipartimento del Gard, nel sud della Francia. Nato a Lione nel 2004 e di nazionalità francese, Oliver A. era ricercato da tre giorni dalle forze dell’ordine d’oltralpe. Ad annunciare il suo arresto è Abdelkrim Grini, procuratore di Alès: «È una grande soddisfazione per me come procuratore. Di fronte all’efficacia e alla determinazione dei mezzi impiegati, l’autore non ha avuto altra scelta che costituirsi, ed è stata la cosa migliore che potesse fare».

L’arresto a Pistoia

L’arresto è avvenuto intorno alle 23 di domenica 27 aprile. Ora che il ragazzo è stato arrestato, un giudice istruttore sarà informato ufficialmente del caso. Dopodiché, verrà emesso un mandato di arresto europeo che dovrebbe portare a un suo trasferimento in Francia. Le forze dell’ordine d’oltralpe hanno impiegato oltre settanta agenti di polizia e gendarmi per «localizzare e arrestare» Oliver A., considerato «potenzialmente estremamente pericoloso». Secondo il procuratore Grini, il ragazzo non solo si sarebbe «vantato del suo atto, dopo averne rivendicato la responsabilità», ma avrebbe anche «rilasciato commenti che lasciano intendere che intendesse commettere di nuovo atti simili».

L’assassinio dentro la moschea e le manifestazioni contro l’islamofobia

L’episodio per cui Oliver A. è diventato una delle persone più ricercate di tutta la Francia risale a venerdì 25 aprile. Il giovane è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della moschea Khadidja, nel piccolo comune minerario della Grand-Combe, mentre uccide con decine di coltellate Aboubakar Cissé, 24enne di fede musulmana. Oliver A. ha sferrato 40-50 colpi contro la vittima, riprendendo il tutto con il proprio telefono e gridando: «Il tuo Allah di m**da». L’omicidio di Aboubakar Cissé ha spinto Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale francese, a lanciare una manifestazione di piazza contro l’islamofobia. Un appello raccolto da centinaia di persone, che si sono date appuntamento ieri, domenica 27 aprile, in place de la République, a Parigi.

Foto copertina: EPA/Teresa Suarez | Il fratello di Aboubakar Cissé alla manifestazione contro l’islamofobia a Parigi, 27 aprile 2025