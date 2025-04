Fratoianni (Avs) in Cisgiordania dove hanno girato il film “No Other land”: «Qui la gente ha voglia di pace, chiede solo di poter vivere»

La missione nei territori palestinesi dei parlamentari Avs in corso in questi giorni. L'incontro con uno dei coproduttori del documentario

Alleanza Verdi e Sinistra in questi giorni di attività parlamentare particolarmente rarefatta ha scelto di inviare una delegazione nei territori palestinesi. La delegazione, partita nei giorni scorsi per incontrare le comunità locali e guardare con «i propri occhi la condizione dei palestinesi che vivono nei territori occupati del ’67» ha fatto tappa nel villaggio rurale di Masafer Yatta, in Cisgiordania, la stessa area in cui è ambientato “No Other Land”, il documentario vincitore dell’Oscar 2025. «Stiamo ascoltando e raccogliendo esperienze di persone che vogliono vivere. Lo ripetono “Noi resistiamo per esistere” – spiega Nicola Fratoianni, leader del partito. «La gente chiede la pace di chi vorrebbe semplicemente vivere in serenità, studiare, avere diritto alla salute, coltivare la terra, guidare la macchina, camminare per strada in tutta sicurezza». Oggi, martedì 29 aprile, hanno incontrato anche la moglie di Marwan Barghouti, da oltre 23 anni nelle carceri israeliane, e ieri i parlamentari arabo israeliani di Hadash.

L’incontro con uno dei coproduttori

Fratoianni racconta ad Open gli incontri fatti. Come quello con Basel Arda, uno dei coproduttori e coprotagonisti che ha lavorato alla stesura del copione del documentario vincitore dell’Oscar. «Il racconto si ripete – ci spiega – ha detto che desidera solo che il suo stato venga riconosciuto e che vorrebbe semplicemente poter vivere». Solo poche settimane fa, uno dei registi della pellicola, Hamdan Ballal, era stato arrestato dall’esercito israeliano, dopo esser stato aggredito da un gruppo di coloni israeliani a Susiya, in Cisgiordania. In questa missione, insieme a Fratoianni ci sono anche Angelo Bonelli, il capogruppo al Senato Peppe De Cristofaro, il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi Marco Grimaldi e Franco Mari. Con loro Luisa Morgantini già vicepresidente del Parlamento Europeo e presidente di AssopacePalestina.

L’Italia e le opposizioni

E per quanto riguarda la politica italiana e l’impegno delle opposizioni, Fratoianni racconta: «Abbiamo spiegato loro quello che stiamo facendo insieme alle altre forze di opposizione, proponendo una mozione unitaria con Pd e M5s su Gaza. Gli abbiamo detto che ci stiamo battendo perché il nostro governo utilizzi tutti gli strumenti a disposizione per chiedere il rispetto del Diritto internazionale. Loro (i palestinesi) non chiedono di interrompere i rapporti con Israele, chiedono solo che vengano poste delle condizioni».

«La situazione è drammatica»

Dalla sua ultima missione in Palestina nel 2004, sottolinea Fratoianni, la situazione «per molti versi è peggiorata». E aggiunge: «A chi, in questo anno e mezzo dopo il 7 ottobre, ha sostenuto che Israele ha diritto di difendersi, va detto che è difficile far convivere questo diritto con lo sterminio di Gaza, la distruzione delle case, l’occupazione dei territori, la negazione persino del diritto dei palestinesi a transitare a piedi. Qui la situazione è drammatica».