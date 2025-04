Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala. Media: «Tre morti e diversi feriti». L’autore in fuga in monopattino

L’allarme è scattato poco dopo le ore 17 di oggi - martedì 29 aprile - in seguito a diverse segnalazioni. Grossa operazione della polizia in corso

Sparatoria nel centro di Uppsala in Svezia, cittadina universitaria a 70 km a nord di Stoccolma. La polizia svedese ha confermato al quotidiano UNT che sarebbero morte tre persone, diversi i feriti. L’allarme è scattato poco dopo le ore 17 di oggi – martedì 29 aprile – in seguito a diverse segnalazioni. Alcuni testimoni hanno fatto sapere alla radio di servizio pubblico svedese, Sveriges Radio, di aver sentito spari nei pressi di un barbiere in una piazza centrale, poco distante dalla stazione ferroviaria. Media locali riportano, inoltre, la presenza di diverse ambulanze sul posto.

È caccia al killer

È tuttora in corso una maxi-operazione di polizia per cercare di arrestare l’artefice della sparatoria. Secondo alcune fonti che hanno parlato con il quotidiano svedese Aftonbladet l’aggressore – vestito di nero e con occhiali da sole – si sarebbe allontanato su un monopattino elettrico.

