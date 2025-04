Tragedia Faito, Thabet si sveglia dal coma. Unico superstite chiede: «Dov’è mia sorella Janan?»

La ragazza, farmacista 25enne, si trovava con lui quando la cabina è precipitata nel vuoto: è una delle quattro vittime del crollo

«Dov’è Janan?». Queste, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, le prime parole di Thabet Suliman, 23enne arabo-israeliano, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Faito quando giovedì santo è precipitata la sua cabina, con all’interno anche sua sorella, morta invece sul colpo. Suo fratello Mohammed, medico internista di Tel Aviv, ha provato a calmarlo, in quel letto all’Ospedale del Mare. Il giovane, studente in Ingegneria, è rimasto in coma farmacologico. Ora sta riprendendo lentamente le sue funzioni ma, sottolinea il quotidiano, ha una sorta di parziale amnesia.

Thabet e Janan, il viaggio tra Roma e Napoli e quella decisione per la funivia

Nei prossimi giorni Mohammed ritornerà a Tel Aviv e al fianco di Thabet arriverà il padre, rimasto finora in Israele insieme alla madre per seguire gli altri tre figli. Thabet e Janan, farmacista 25enne, erano in vacanza in Italia, con tappa a Roma e a Napoli. Il 17 aprile si trovavano a Sorrento e hanno deciso di salire sulla funivia del Faito per ammirare dall’alto il golfo di Napoli. Una scelta che è stata fatale. Nella tragedia è morto il macchinista Carmine Parlato, Janan e una coppia di turisti inglesi. Il Corriere riporta che la degenza dell’israeliano sarà lunga, sia dal punto di vista fisico che psicologico.