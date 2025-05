WSJ: «Tesla ha pensato di far fuori Elon Musk. I vertici hanno cercato un nuovo ceo»

La decisione, su cui non è chiaro se sia stato informato o meno il diretto interessato, sarebbe stata presa dopo il crollo delle azioni della casa automobilistica

Il consiglio di amministrazione di Tesla avrebbe contattato «diverse società per la ricerca di personale» per «lavorare a un processo formale» per sostituire Elon Musk. Lo riporta in esclusiva il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano la decisione è stata presa dopo il crollo delle azioni e degli utili di Tesla. Alcuni investitori ritengono che Musk sia troppo impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l’Efficienza Pubblica (DOGE), che pure sembra volgere al termine. Non è stato reso noto se il magnate sia stato informato o meno della decisione. Ma soprattutto non è ancora chiaro se questa “iniziativa” stia proseguendo. Anche perché un momento di crisi tra Musk e il cda c’è stato. E lo ricostruisce proprio il WSJ.

Quando hanno suggerito a Musk di occuparsi un po’ di più di Tesla

Più o meno nello stesso periodo in cui il consiglio di amministrazione di Tesla iniziava a valutare la nomina di un sostituto, riferisce la testata americana, i vertici della società hanno incontrato anche Musk, comunicandogli che avrebbe dovuto dedicare più tempo a Tesla. Durante la conference call sui risultati del primo trimestre della scorsa settimana, Musk ha confermato che presto avrebbe trascorso di nuovo gran parte del suo tempo in azienda. Questa notizia, unita all’ottimismo di Musk riguardo agli sforzi di Tesla per la guida autonoma, ha contribuito a migliorare le azioni in borsa. Ma sarà abbastanza? L’azione del cda è rischiosa. L’uscita di Musk potrebbe paradossalmente avere un impatto negativo significativo sulle azioni Tesla. L’avvio della ricerca di un nuovo amministratore delegato rappresenterebbero un cambiamento radicale. E solitamente chi è a capo del colosso dei veicoli elettrici è tradizionalmente considerato estremamente deferente nei confronti del miliardario.