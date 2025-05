Jill Sobule: l’autrice di “I kissed a Girl” muore in un incendio a Minneapolis – Il video

Aveva 66 anni. Ha scritto anche Supermodel

La cantautrice Jill Sobule è morta in un incendio a Minneapolis. Sobule, i cui successi includono l’inno satirico “Supermodel” dalla colonna sonora del film “Girls in Beverly Hills” e il singolo rivoluzionario “I Kissed a Girl”, è morta giovedì primo maggio in un incendio a Minneapolis, secondo quanto riportato dai media. Aveva 66 anni. Il suo manager John Porter ha confermato la sua morte in una dichiarazione al Minnesota Star Tribune.