Robert De Niro e il coming out della figlia come donna trans: «La amo così, non vedo quale sia il problema»

La 29enne aveva rivelato la sua identità di genere in un'intervista a Them per essere un esempio a cui ispirarsi

Robert De Niro ha espresso pubblicamente il suo amore e sostegno nei confronti della figlia Airyn, che la scorsa settimana ha fatto coming out come donna trans in un’intervista alla rivista Them. L’attore, due volte premio Oscar, ha voluto dimostrare in modo pubblico sostegno e apertura. «Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio e ora amo e sostengo Airyn come mia figlia. Non so quale sia il problema. Amo tutti i miei figli», ha dichiarato. Airyn è una dei sette figli dell’attore e nasce dalla relazione con la modella afroamericana Toukie Smith, al fianco di De Niro tra la fine degli anni ’80 e la i primi anni ’90.

Il coming out di Airyn

Nell’intervista con il suo coming out, la 29enne Airyn ha raccontato il proprio percorso di affermazione di genere, spiegando come già dalla scuola media avesse iniziato a esprimere la propria identità attraverso abiti, acconciature e atteggiamenti. Anni dopo, ha iniziato la terapia ormonale nel novembre del 2024. Ma non solo. La figlia di De Niro ci ha tenuto a sottolineare anche il ruolo cruciale che le donne nere hanno avuto nel suo percorso: «Credo che una parte importante della mia transizione sia stata l’influenza delle donne nere su di me. Entrare in questa nuova identità, pur essendo più orgogliosa della mia appartenenza al genere nero, mi fa sentire in qualche modo più vicina a loro». Airyn ha anche precisato che il suo renderlo pubblico è stato un gesto che punta a essere «di ispirazione per almeno un’altra persona queer o nera». E de Niro si è posto sulla stessa lunghezza d’onda: «Amo e sostengo mia figlia».