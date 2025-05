Anche la Xbox sarà più cara dopo i dazi di Trump, Microsoft alza i prezzi pure in Italia: a quanto è venduta ora la console

Negli Usa e in Canada aumentano anche accessori come le cuffie della console di Microsoft. La decisione dell'azienda americana, dopo che la concorrente Sony aveva dovuto rivedere i suoi prezzi per la Playstation anche in Europa

Dopo la PlayStation, anche l’Xbox aumenta i prezzi in Europa. Microsoft ha annunciato che dal primo maggio la Series S, la console più economica, costa 349,99 euro, mentre la Series X parte da 549,99 euro. Si tratta di un rialzo di cinquanta euro per entrambi i prodotti, che fino a pochi giorni fa rispetto ai 299,99 richiesti per la Series S e ai 499,99 euro per la Series X. La decisione riguarda il mercato internazionale, di conseguenza anche l’Italia, e arriva a distanza di qualche settimana dall’aumento dei prezzi della Sony PlayStation in Ue e nel Regno Unito di circa il 25%.

La spiegazione di Microsoft

«Sappiamo che questi cambiamenti sono impegnativi e sono stati realizzati con un’attenta valutazione, considerando le condizioni di mercato e l’aumento dei costi di sviluppo», si legge in una nota ufficiale di Microsoft. «Guardando al futuro – prosegue l’azienda – continuiamo a concentrarci sull’offrire più modi per giocare a più titoli su qualsiasi schermo e garantire valore ai giocatori». Xbox conferma che l’aumento dei prezzi non è retroattivo, quindi le console già nei negozi non dovrebbero subire modifiche, mentre da Natale la casa ha annunciato che aggiusterà «il prezzo di alcuni dei nostri nuovi videogame».

Negli Usa e in Canada aumenta anche il prezzo delle cuffie

Negli Stati Uniti e in Canada, il colosso americano alza il prezzo anche delle cuffie per la Xbox, esentate invece nel mercato europeo. Il comunicato di Microsoft non cita esplicitamente le cause degli aumenti dei cartellini, ma in molti attribuiscono la strategia aziendale ai dazi imposti da Donald Trump, dal momento che le console Xbox sono prodotte principalmente in Cina.

Foto copertina: Dreamstime/Razvan Nitoi