Lotito shock al telefono con un tifoso: «I miei giocatori hanno la me**a nel cervello. Sono delle pippe»

In una telefonata diventata virale, il presidente della Lazio attacca giocatori, allenatore e avversari. Nel pomeriggio si è recato in questura per denunciare chi ha diffuso il filmato: «Il mio numero è stato clonato»

Una telefonata di quasi tre minuti tra un tifoso laziale qualunque – si definisce «un tassista» – e il presidente della Lazio, nonché senatore di Forza Italia, Claudio Lotito. Tre minuti ormai virali sui social media in cui, evidentemente provocato, Lotito parla completamente a ruota libera. Insulti agli avversari del Bodo Glimt, che due settimane fa ha eliminato ai rigori i biancocelesti ai quarti di finale dell’Europa League. Insulti ai suoi calciatori («Hanno la m***a nel cervello. Quello è una pippa, quell’altro è una pippa») e calciomercato deludente attribuito in toto alle scelte dell’allenatore Marco Baroni. Una situazione che è tanto paradossale quanto incredibile, ma che non è certo un unicum nella presidenza di Lotito. Anche perché, a quanto pare, tutta la Capitale ha il suo numero di telefono, e lui non disegna qualche secondo di chiacchiera da bar con i tifosi. Nel pomeriggio, Lotito si è recato in Questura per denunciare chi ha diffuso il video.

La stizza di Lotito sul Bodo Glimt: «Una squadra di pippe, ma se quelli lì buttano fuori i rigori…»

Appena Lotito risponde, il tifoso laziale immediatamente critica la gestione del calciomercato chiedendo l’innesto di qualche giocatore. «Che lavoro fai nella vita te?», inizia il patron della Lazio. «Ecco, fai il tassista», continua dopo che il tifoso risponde. Io mica ti dico le strade più corte per arrivare da una parte. Non ti mettere a fare il tuttologo». Sembra una conversazione morta lì, e invece Lotito va avanti. «Il problema non è l’acquisto in più. Ma se quelli (i giocatori della Lazio, ndr) buttano fuori i calci di rigore… quegli altri erano una squadra di pippe. Il Bodo è una squadra di pippe».

Gli insulti ai calciatori della Lazio: «Ne hai mai visto uno intelligente? E Tchaouna è pure cretino»

E qui si apre il capitolo più assurdo, quello sugli stessi calciatori della Lazio. «Tijjani Noslin è costato 18 milioni. L’ha voluto l’allenatore mica l’ho chiesto io. Adesso (Baroni, ndr) mi ha detto: “Ma cosa cazzo gli è successo? Lo scorso anno era un fenomeno”». Ma la filippica non sembra avere termine: «I giocatori, purtroppo, sono così. C’hanno la merda nel cervello, sennò non farebbero i giocatori. Hai mai visto un calciatore intelligente te? I giocatori si dividono in quattro: i giocatori normali, buoni giocatori, ottimi giocatori e campioni. I campioni sono quelli che hanno l’interruttore sempre acceso. E quelli che sono? Quella pippa, quell’altra pippa… eeeh stiamo così». A questo punto l’interlocutore gli fa presente che il laziale Loum Tchaouna ha messo like al post che festeggiava il passaggio del turno del Boto Glimt: «Ma quello è pure cretino. Manco conosce la lingua italiana, purtroppo questa è la situazione».

La denuncia di Lotito

«Un episodio gravissimo si è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento. Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno con la massima fermezza, poiché rappresenta una palese violazione della mia privacy e dei principi di legalità». A dichiararlo in una nota è lo stesso Lotito. Il senatore nel pomeriggio si è recato presso la Questura di Roma per sporgere denuncia sull’accaduto, offrendo piena collaborazione alle forze dell’ordine. «Ho piena fiducia nel lavoro degli inquirenti – prosegue il senatore – e confido che le autorità sapranno individuare al più presto i responsabili di questo gravissimo attacco alle comunicazioni personali, assicurandoli alla giustizia. Ho consegnato tutta la documentazione alle autorità competenti della vicenda in questione al fine di favorire un rapido chiarimenti dei fatti. È stata inoltre richiesta l’immediata rimozione del video e la sua cancellazione, circolato sui social, che mostra visibilmente il numero telefonico del senatore», conclude la nota.