Germania, a sorpresa Friedrich Merz non ottiene la maggioranza per diventare cancelliere. Si voterà di nuovo tra due settimane

Una battuta d'arresto inaspettata per la Grande Coalizione. Aveva 12 voti di vantaggio

Il leader della Cdu Friedrich Merz non è riuscito a ottenere la maggioranza parlamentare necessaria per diventare cancelliere nel voto del Bundestag di martedì 6 maggio. Si tratta di una battuta d’arresto inaspettata per la sua nuova coalizione con i socialdemocratici di centro-sinistra. La Camera bassa del parlamento ha ora 14 giorni di tempo per eleggere Merz o un altro candidato cancelliere con la maggioranza assoluta. Il blocco conservatore CDU-CSU di Merz ha vinto le elezioni nazionali a febbraio, ma con il 28,5% dei voti, ha bisogno di almeno un partner. Merz ha accettato di formare una coalizione con i socialdemocratici, che hanno ottenuto solo il 16,4%, il loro peggior risultato nella storia tedesca del dopoguerra.

Sei voti in meno

Stando all’articolo 63 della costituzione, il leader dell’Unione Cdu-Csu avrebbe dovuto ottenere almeno 316 voti, la maggioranza su 630 deputati. La maggioranza aveva 328 voti a disposizione, solo 12 in più rispetto a quelli necessari. In aula fra gli ospiti era presente la cancelliera Angela Merkel.

Al primo turno Merz ha ottenuto 310 voti mancando per sei la maggioranza indispensabile per diventare cancelliere. La situazione è inedita, e non è al momento chiaro quando ci sarà il secondo turno di votazione. La sessione è stata sospesa e aggiornata per consentire ai gruppi politici di consultarsi sui passi successivi. I voti contrari sono stati 307.

Cosa succede adesso

Secondo la Legge fondamentale, in particolare l’articolo 63, che contiene le regole per l’elezione del Cancelliere, spiega lo Spiegel, «se il candidato non viene eletto, il Bundestag può eleggere un Cancelliere entro 14 giorni dallo scrutinio con più della metà dei suoi membri». E quindi: «Se Merz dovesse avere l’impressione di poter ottenere più successo in un secondo turno di votazioni rispetto al primo, potrebbe ricandidarsi in qualsiasi momento. Nell’arco di due settimane possono essere effettuate più schede con candidati diversi. Ma per essere eletti hanno bisogno anche della maggioranza assoluta di almeno 316 voti».

Secondo i calcoli dei media tedeschi a Merz sono mancati 18 voti dalle file della sua maggioranza. Per il leader dell’Unione hanno votato 310 parlamentari a favore, 307 contro, 3 si sono astenuti e un voto è risultato non valido. I gruppi parlamentari della cosiddetta piccola Grosse Koalizion, formata da Unione (Cdu-Csu)e Spd avrebbero avuto 328 voti a disposizione.