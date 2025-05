Leonardo Bonucci torna in campo in Kings League. Giocherà nei Boomers di Fedez e Luciano Moggi

L'annuncio è arrivato a sorpresa sui profili social della squadra fondata dall'improbabile duo

Nel corso della sua lunga carriera Leonardo Bonucci è stato uno dei pochi calciatori ad aver avuto l’onore di vestire le maglie di tutte e tre le squadre più importanti d’Italia: Inter, Milan e Juventus, nonché quella della Nazionale. Oggi però arriva una notizia a sorpresa: il campione d’Europa 2021 torna in campo con la squadra di Fedez, I Boomers, per disputare i quarti di finale dei Playoff di Kings League. A reclutarlo è stato una vecchia conoscenza del mondo Juve, Luciano Moggi. Nel video pubblicato sui social della squadra, Fedez presenta l’ex difensore italiano mentre riceva la nuova maglietta con il classico numero 19.

Che cos’è la Kings League

La Kings League è un format di tornei di calcio a 7 disputati in diversi paesi del mondo. La versione originale è nata in Spagna su iniziativa dell’ex compagno di Shakira, Gerard Piquè, nel 2022, per poi estendersi in Sudamerica, Francia e Geramania. Ogni squadra è guidata da un presidente – solitamente personaggi noti sul web come appunto Fedez o lo streamer Blur – che costruiscono la loro squadra pescando tra gli ex professionisti e le giovani promesse che emergono sulla rete. L’obiettivo del torneo è quello di unire la componente sportiva e quella dello spettacolo, provando a modernizzare il modo in cui viene consumato lo sport più seguito al mondo. La versione italiana è alla prima edizione e vi hanno partecipato 12 squadre. La fase a gironi è stata disputata nella Fonzies Arena a Milano, mentre la finale avrà luogo alla Inapli Arena di Torino il 22 maggio.

Bonucci e non solo: tanti volti noti in Kings League

Oltre ai già citati Moggi e Fedez, sono molti i personaggi legati al mondo del calcio che orbitano intorno all’universo Kings League. Tra i calciatori che sono scesi in campo vi è Radja Nainggolan, ex di Inter e Roma, ora in forza ai Caesar, e insime a lui l’ex portiere della nazionale Emiliano Viviano. Tra i bomber più prolifici della competizione figura Francesco Caputo, detto Ciccio, che in carriera ha collezionato 187 gol, e quest’anno è stato in forza ai TRM. Tra gli altri protagoisti anche il campione del mondo 2006, Luca Toni, presidente della squadra Fc Zeta, e Claudio Marchisio presente a numerose partite come ospite.