Compra borse e gioielli firmati usando 360mila euro del Comune. Il sindaco la scopre e la denuncia

La dipendente comunale, che lavorava in un piccolo centro del sassarese, è ora indagata per peculato

Una dipendente comunale, responsabile dell’Ufficio finanziario e tributi di un piccolo comune di Borutta della provincia di Sassari (circa 250 abitanti), è indagata per peculato con l’accusa di aver sottratto illecitamente oltre 360mila euro dai conti dell’amministrazione tra il 2021 e oggi. L’indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Sassari e coordinata dalla Procura della Repubblica, è partita in seguito a una segnalazione della banca per movimenti anomali sui conti della donna e a una denuncia presentata dal sindaco.

Il sistema dei rimborsi falsi

La dipendente avrebbe disposto numerosi pagamenti a favore del proprio conto corrente personale, camuffando le erogazioni con mandati apparentemente regolari e causali fittizie come “plus”, “rimborso” e “missione”. Il tutto poi coperto dalla falsificazione delle buste paga, con gli emolumenti maggiorati. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati circa 130mila euro ancora depositati sul conto personale dell’indagata. Il restante denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato utilizzato per spese personali, tra cui acquisti online e in esercizi commerciali di Sassari.

Sequestrati auto, borse di lusso e un appartamento a Sassari

Su disposizione del Gip del Tribunale di Sassari è stato disposto e già eseguito il sequestro di due conti correnti, un’autovettura, un immobile nella città di Sassari, 52 borse e accessori di lusso e oggetti d’arredamento in argento per un peso complessivo di 13,5 chilogrammi. Alla donna, accusata di peculato, è stata applicata la misura cautelare dell’interdizione dai pubblici uffici per sei mesi.

(foto di repertorio Ansa)