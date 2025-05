Il guru delle diete Panzironi condannato a due anni e otto mesi. Ha svolto esercizio abusivo della professione medica

Sotto accusa gli integratori Life 120, con «potenziale nocività». Ma sopratutto le sue indicazioni e il libro "Vivere 120 anni"

Il tribunale monocratico di Roma ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione Adriano Panzironi, conosciuto come esperto di diete, in particolare di quella da lui ideata Life 120, con tanto di programmi sul suo canale tv personale. L’accusa è quella di esercizio abusivo della professione medica. Il giudice ha inoltre inflitto 1 anno e 4 mesi al fratello di Panzironi, Roberto, accusato di concorso nel reato. Accolte, quindi, le richieste della procura capitolina.

Panzironi e i suoi integratori con «potenziale nocività»

Panzironi ha esercitato «abusivamente la professione medica nei confronti di una numerosa platea di ascoltatori» di una trasmissione televisiva. E «somministrava, anche in forma personalizzata, a seguito di successivi contatti intrapresi attraverso operatori di call center e di interlocuzioni con singoli utenti tramite Facebook, particolareggiate indicazioni sul regime alimentare e programmi e metodi di nutrizione, scientificamente qualificabili in termini di dieta, prescrivendo l’assunzione di integratori alimentari da lui stesso commercializzati online». Integratori giudicati con «pontenziale nocività» se «assimilati senza controllo medico». Non solo, sotto accusa è finito anche il libro da lui stesso redatto dal titolo “Vivere 120 anni“. Nel procedimento si sono costituti parte civile gli ordini provinciali dei medici di Roma, Venezia, Napoli e Milano. Parte lesa anche l’ordine dei giornalisti del Lazio.

Lo stile Panzironi, senza validazione scientifica

La dieta 120 ideata da Panzironi esclude alcuni cibi contenenti carboidrati, come pasta, riso, mais, patate e legumi, includendo invece i grassi, sia vegetali sia animali, con verdure in abbondanza e poca frutta. Sconsigliati i latticini colpevoli per il guru, senza alcun fondamento, dell’aumento del rischio di patologie tumorali. Ammessi però formaggi stagionati, ricotta, gorgonzola, panna e mascarpone in ridotte quantità. Ovviamente per un perfetto stile Life 120 i clienti devono assumere gli integratori alimentari suggeriti in trasmissioni a lui collegate, basati prevalentemente su spezie e vitamina C. Prodotti con prezzi non proprio da popolo. Contro il metodo Panzironi si sono schierati gran parte degli esponenti del mondo scientifico e della medicina. A partire da Filippo Anelli (presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri) e Walter Ricciardi, professore ordinario di Sanità pubblica all’Università Cattolica ed ex rappresentante italiano nel comitato esecutivo dell’Oms. Non solo, nel mirino dell’AGCOM finirono gli integratori alimentari “Life 120”. L’autorità nel 2018 erogò oltre 500 mila euro di sanzioni nei confronti dei professionisti che vendevano e promuovevano i prodotti, per informazioni ingannevoli e pubblicità occulta.