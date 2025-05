Isola dei Famosi, Loredana Cannata e la nomina contro Mario Adinolfi: «Ha invocato il fucile contro le unioni civili» – Il video

L'attrice attacca il giornalista e si lancia in un'invettiva contro le sue crociate anti-aborto e anti-Lgbtq+: «Brucino le sue idee di violenza e morte»

Mario Adinolfi avrà anche lasciato la politica, ma le sue idee continuano a essere divisive. Persino all’Isola dei Famosi, dove l’ex fondatore del Popolo della Famiglia è finito al centro di uno scontro con Loredana Cannata. Nella puntata trasmessa lunedì 12 maggio, l’attrice si è scagliata contro l’ex giornalista ed ex deputato del Pd, riportando a galla le controverse prese di posizione contro l’aborto e contro la comunità Lgbtq+. Cannata lo nomina nel gioco televisivo, con il classico rituale della foto, bruciata, per sottolineare il guanto di sfida.

L’invettiva contro Adinolfi e la foto bruciata

«Ritiene che le donne debbano essere miti e sottomesse, vuole che il diritto all’aborto sia eliminato. Ha invocato i fucili contro le unioni civili degli omosessuali. Non crede che ci siano stati omicidi e suicidi di omosessuali, che si sono tolti la vita per l’omofobia e il bullismo. Ha anche chiesto che fosse censurato un bacio gay in un film Rai. Ritiene che gli animali siano senz’anima, anche se ce l’hanno nel nome», dice l’attrice. Nel corso della puntata, Cannata siede davanti a un fuoco e brucia una foto di Adinolfi. «Che brucino tutte le idee che portano e che per secoli hanno portato violenza e morte alle donne, agli omosessuali, agli animali, ma anche all’umanità», dice l’attrice, che ha nominato Adinolfi per farlo uscire dal programma.

Il botta e risposta con il giornalista

Nel corso della puntata, Cannata e Adinolfi si sono scambiati accuse e insulti. Secondo il giornalista, l’attrice – che segue una dieta vegana – non dovrebbe stare in un programma in cui si sopravvive «con riso bollito e cacciando animali». Cannata ha ribattuto puntando il dito contro il fisico di Adinolfi, che ha convinto gli organizzatori del programma a dispensarlo dalle gare: «Io le gare posso farle, lui no. Non le ha fatte. Quindi chi è davvero più idoneo all’Isola fra me e lui?». Parole che non sono piaciute ad Adinolfi, che ribatte: «Le parole di Loredana Cannata mi sono sembrate un insulto. È noto dall’inizio che io ho questa condizione. Credo che sottolinearla in quel modo per fare emergere la propria condizione di non poter essere in alcun modo d’aiuto a tutti noi che dobbiamo mangiare e quindi necessariamente uccidere animali e cuocerli, sia stata una bastardata».