Magi di +Europa entra in aula vestito da fantasma contro il silenzio sui referendum: espulso – Video

L'accusa del deputato alla premier: «Si ricorda quando accusava i governi di silenziare i referendum?»

Il leader di +Europa, Riccardo Magi, mentre era in corso il premier time di oggi, 14 maggio, alla Camera, è entrato nell’aula di Montecitorio vestito da fantasma mentre il capogruppo della Lega Riccardo Molinari stava intervenendo, con una domanda sul Dl sicurezza. Sono stati pochi minuti in cui il deputato ha avuto giusto il tempo di urlare: «Si ricorda – urlava Magi rivolto alla presidente del Consiglio mentre veniva portato via – presidente Meloni quando accusava i governi di silenziare i referendum, di sfavorire la partecipazione. Se lo ricorda? Era il 2016 e 2022». Il riferimento è ai referendum abrogativi del prossimo 8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza per i quali i proponenti, +Europa e la Cgil, insieme al Pd (o almeno alla sua leadership) lamentano il silenzio dei principali media. Poi, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha immediatamente chiesto l’espulsione e il parlamentare è stato portato via a braccia dai commessi. Meloni ha sorriso senza commentare ulteriormente.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev