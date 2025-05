L’America’s Cup sbarca a Napoli, esulta Giorgia Meloni: «Prima volta in Italia, non vediamo l’ora»

Il torneo velistico si disputerà nelle acque del capoluogo campano nel 2027. «Accelererà il piano di riqualificazione per l'area di Bagnoli», assicura la premier

Sarà Napoli a ospitare l’America’s Cup nel 2027. Il capoluogo campano ospiterà la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, che si disputerà per la prima volta nella storia in Italia. Ad annunciarlo è Giorgia Meloni, che ha ringraziato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il ministro dello Sport, Andrea Abodi, per il risultato raggiunto. «La scelta del capoluogo partenopeo – sottolinea la premier – contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del Pil e dell’occupazione superiore alla media nazionale».

I legami con la riqualificazione di Bagnoli

Nei piani del governo e degli enti locali, l’organizzazione dell’America’s Cup a Napoli «consentirà di accelerare l’imponente piano di riqualificazione e rigenerazione avviato dal governo per trasformare l’area di Bagnoli in un moderno polo turistico, balneare e commerciale», spiega ancora la premier. Meloni si dice orgogliosa del risultato e assicura che l’Italia si farà trovare all’altezza: «Senza il mare noi non saremmo ciò che siamo. Il mare è storia, identità, cultura ma anche un pezzo insostituibile del nostro sistema produttivo ed economico, grazie alla posizione di leadership che ricopriamo nella nautica, nella cantieristica, nell’industria armatoriale, nella crocieristica e in tanti altri ambiti connessi alla blue economy. Non vediamo l’ora di accogliere l’America’s Cup».

Foto copertina: EPA/Quique Garcia