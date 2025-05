«Elio Germano vuole soldi pubblici per il cinema ma quasi tutti i suoi film hanno incassato meno dei contributi»

L'attacco de La Verità all'attore italiano: il 17 milioni di finanziamenti, 12 milioni di incassi

Elio Germano protesta per i tagli ai finanziamenti nel cinema. Ma soltanto in un caso i film che hanno ricevuto soldi e con lui tra i protagonisti hanno incassato di più nelle sale rispetto a quanto hanno ricevuto dallo Stato. Lo scrive oggi Maurizio Belpietro su La Verità, citando i dati del mensile Box Office. Nel complesso i film italiani o in coproduzione hanno incassato 121 milioni di euro, 261 mila ciascuno. Con 17,8 milioni totali. Berlinguer – La grande ambizione, che vede proprio Germano nei panni del protagonista, ha incassato al botteghino 3,8 milioni e ha preso 2 milioni di euro pubblici.

L’unico caso

Si tratta dell’unico caso in cui gli incassi hanno superato i contributi. Che hanno finanziato altre nove pellicole in cui Germano ha ricoperto ruoli per un totale di 17 milioni e 690 mila euro. E ne hanno incassati 12 milioni e 374 mila. Alcuni esempi: N-Ego, diretto da Eleonora Danco, ha ricevuto 513 mila euro di soldi pubblici e ne ha incassati 2.200. Favolacce di Fabio e Damiano D’Innocenzo, che ha vinto nastri d’argento e David di Donatello, ha ricevuto 1.147.000 euro e ha incassato 183 mila euro. Germano ha detto: «Il cinema è davvero in crisi e noi crediamo per grossa responsabilità del ministero della Cultura. Sentirci dire che le cose vanno bene, in questo modo tra l’altro bizzarro, è dal mio punto di vista fastidioso».

Genovese, Sorrentino, Archibugi

Non è l’unico caso. Paolo Genovese ha incassato 8,7 milioni per La Saga dei Florio, Paolo Sorrentino 11,2 milioni per Parthenope, Francesca Archibugi 2,388 milioni per Illusione, Luca Guadagnino 17,8 milioni per Memorie da Mexico city, Francesca Comencini 2,3 milioni per Il tempo che ci vuole, Marco Bellocchio 5,3 milioni per Rapito.