Bimbo cade dalla finestra a Castelnovo Monti: è gravissimo

È ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma

Un bambino di tre anni è precipitato dalla finestra del secondo piano di un’abitazione a Castelnovo Monti, sull’Appennino reggiano. L’allarme lo hanno dato questa mattina presto alcuni passanti che lo hanno visto a terra. Secondo quanto ricostruito, i genitori erano in casa, ma non si sono accorti dell’assenza del piccolo, che soffrirebbe della sindrome dello spettro autistico. Il bambino è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni critiche. Sull’accaduto indagano i carabinieri.