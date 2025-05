Eurovision 2025, ovazione per Lucio Corsi e la sua «Volevo essere un duro» – Il video

L'artista toscano è salito sul palco con il suo stile inconfondibile, accompagnato anche questa volta dai sottotitoli in inglese

Lucio Corsi è tornato sul palco dell’Eurovision Song Contest per la finale in corso alla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera. L’artista toscano ha cantato il brano Volevo essere un duro con il suo stile inconfondibile: un’esibizione intensa, accompagnata dal suono dell’armonica suonata dal vivo. Sul palco, un pianoforte con una lunghissima coda, due giganteschi amplificatori e un look teatrale, con il volto coperto di trucco bianco e le spalline della giacca imbottite con patatine. Anche stavolta, la performance è stata accompagnata dai sottotitoli in inglese, utili a guidare il pubblico internazionale nell’universo evocativo del brano. Il pubblico di Basilea lo ha, infine, salutato con una calorosa ovazione.