Eurovision 2025, la scaletta della finale: quando si esibisce Lucio Corsi, dove vederlo e come votare

Questa sera sul palco si alterneranno i rappresentanti di 26 Paesi: 20 sono stati selezionati attraverso le due semifinali, mentre gli altri sei sono i cosiddetti "Big Five" e la Svizzera, che ospita l’edizione di quest’anno

Tutto è pronto per la serata finale della 69esima edizione di Eurovision Song Contest, che accenderà la St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, a partire dalle 21 di oggi, sabato 17 maggio. Rai 1 trasmetterà in diretta l’evento, condotto da Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker; mentre la telecronaca in italiano sarà affidata a Gabriele Corsi e BigMama.

L’ordine di esibizione dei 26 artisti in gara

Sul palco si alterneranno i rappresentanti di 26 Paesi: 20 sono stati selezionati attraverso le due semifinali (14 e 16 maggio), mentre gli altri sei sono i cosiddetti “Big Five” (i principali finanziatori dell’Unione Europea di Radiodiffusione) e la Svizzera, che ospita l’edizione di quest’anno. Lucio Corsi, che rappresenterà l’Italia e che nei giorni scorsi ha detto che tiferà Tommy Cash, salirà sul palco come quattordicesimo, con il brano Volevo essere un duro.

L’ordine completo delle esibizioni:

Norvegia – Kyle Alessandro | Lighter

– Kyle Alessandro | Lighter Lussemburgo – Laura Thorn | La Poupée Monte Le Son

– Laura Thorn | La Poupée Monte Le Son Estonia – Tommy Cash | Espresso Macchiato

– Tommy Cash | Espresso Macchiato Israele – Yuval Raphael | New Day Will Rise

– Yuval Raphael | New Day Will Rise Lituania – Katarsis | Tavo Akys

– Katarsis | Tavo Akys Spagna – Melody | Esa diva

– Melody | Esa diva Ucraina – Ziferblat | Bird of Pray

– Ziferblat | Bird of Pray Regno Unito – Remember Monday | What The Hell Just Happened?

– Remember Monday | What The Hell Just Happened? Austria – JJ | Wasted Love

– JJ | Wasted Love Islanda – VÆB | Róa

– VÆB | Róa Lettonia – Tautumeitas | Bur Man Laimi

– Tautumeitas | Bur Man Laimi Paesi Bassi – Claude | C’est La Vie

– Claude | C’est La Vie Finlandia – Erika Vikman | Ich komme

– Erika Vikman | Ich komme Italia – Lucio Corsi | Volevo essere un duro

– Lucio Corsi | Volevo essere un duro Polonia – Justyna Steczkowska | Gaja

– Justyna Steczkowska | Gaja Germania – Abor & Tynna | Baller

– Abor & Tynna | Baller Grecia – Klavdia | Asteromáta

– Klavdia | Asteromáta Armenia – Parg | Survivor

– Parg | Survivor Svizzera – Zoë Më | Voyage

– Zoë Më | Voyage Malta – Miriana Conte | Serving

– Miriana Conte | Serving Portogallo – NAPA | Deslocado

– NAPA | Deslocado Danimarca – Sissal | Hallucination

– Sissal | Hallucination Svezia – KAJ | Bara Bada Bastu

– KAJ | Bara Bada Bastu Francia – Louane | Maman

– Louane | Maman San Marino – Gabry Ponte | Tutta l’Italia

– Gabry Ponte | Tutta l’Italia Albania – Shkodra Elektronike | Zjerm

Chi vince e come si vota

Anche il pubblico italiano, o chi si trova in Italia, potrà partecipare al televoto. Come da regolamento, non sarà possibile votare per il rappresentante italiano, Lucio Corsi, ma solo per gli altri artisti in gara. In tutte le modalità – telefono fisso, mobile o voto online – ciascuna utenza può esprimere fino a 5 voti per sessione. Il risultato della finale è stabilito per il 50,7% dal voto del pubblico e per il 49,3% dalle giurie nazionali. Queste ultime sono composte da cinque esperti nominati da ciascuna emittente dei Paesi in gara, incaricati di valutare le esibizioni secondo criteri tecnici e artistici.

Lo speciale Eurovision 2025