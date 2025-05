Eurovision Song Contest: passa Israele, Austria e Lettonia. Ecco gli ultimi dieci artisti che volano in finale

Eliminate Repubblica Ceca, Australia, Montenegro, Irlanda, Georgia e Serbia

Seconda serata dell’Eurovision Song Contest, in programma a Basilea nella 69esima edizione. Le due conduttrici Hazel Brugger e Sandra Studer hanno intrattenuto il pubblico della St. Jakobshalle presentando gli artisti che si contendono un posto in finale. Gabry Ponte per San Marino, Tommy Cash per l’Estonia e il nostro Lucio Corsi che si è esibito con Volevo essere un duro nella prima semifinale sono già nella top ten dei finalisti del concorso musicale. Stavolta a esibirsi sono 19 Paesi, tra cui i 3 Big Five rimasti (ossia i principali finanziatori dell’Unione Europea di Radiodiffusione), Regno Unito, Francia e Germania, che vanno dritti alla finale del 17 maggio e i restanti 16 Paesi in gara. Tra questi passeranno il turno solo in 10, grazie al televoto dei telespettatori. La sfida è stata tra Australia, Montenegro, Irlanda, Lettonia, Armenia, Austria, Grecia, Lituania, Malta, Georgia, Danimarca, Cechia, Lussemburgo, Israele, Serbia, Finlandia.

Gli ultimi 10 Paesi qualificati per la finale dell’Eurovision

Lituania

Israele

Armenia

Danimarca

Austria

Lussemburgo

Finlandia

Lettonia

Grecia

Eliminate Repubblica Ceca, Australia, Montenegro, Irlanda, Georgia e Serbia.

Lo speciale Eurovision 2025