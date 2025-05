Eurovision 2025, la scaletta della seconda serata. I possibili finalisti, dove vederlo e come votare

Questa sera su Rai 2 in gara 19 artisti per aggiudicarsi gli ultimi 10 posti in palio per la finale. Ma gli italiani non potranno votare

L’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea torna questa sera, giovedì 15 maggio, con la seconda semifinale. Dopo i primi dieci artisti qualificati nella prima semifinale del 13 maggio, saranno altri 19 i concorrenti a contendersi gli ultimi dieci posti disponibili. Ad attenderli nella finale di sabato 17 maggio troveranno, oltre a Lucio Corsi qualificato automaticamente, anche gli “italiani” Gabry Ponte e Tommy Cash.

Chi canterà stasera all’Eurovision: scaletta e ordine di esibizione della seconda semifinale

Nella scaletta della serata, tra 19 artisti che saliranno sul palco questa sera, figurano tre dei sei Paesi qualificati automaticamente. Si esibiranno fuori gara Sul palco la girl band del Regno Unito, Remember Monday, con il brano What The Hell Just Happened?, Louane per la Francia con Maman e Abor & Tynna per la Germania con Baller. Le esibizioni degli artisti saranno intervallate da alcuni omaggi al passato, tra cui uno molto recente per ricordare la sfortuna edizione del 2020, cancellata per la pandemia, e uno, andando un po più indietro, a Toto Cutugno. La cantante svizzera Sandra Studer porterà sul palco “Insieme: 1992” di Toto Cutugno, brano con cui il cantante italiano trionfò nell’edizione 1990. Proprio come Lucio Corsi, quell’anno Cutugno era arrivato secondo al Festival di Sanremo, ma partecipò alla manifestazione dopo la rinuncia dei Pooh. Di seguito l’ordine di esibizione delle canzoni della seconda semifinale:

Australia – Go-Jo con Milkshake Man Montenegro – Nina Žižić con Dobrodošli Irlanda – EMMY con Laika Party Lettonia – Tautumeitas con Burman Laimi Armenia – PARG con SURVIVOR Austria – JJ con Wasted Love Regno Unito (fuori gara) – Remember Monday con What The Hell Just Happened? Grecia – Klavdia con Asteromáta Lituania – Katarsis con Tavo Akys Malta – Miriana Conte con SERVING Georgia – Mariam Shengelia con Freedom Francia (fuori gara) – Louane con Maman Danimarca – Sissal con Hallucination Repubblica Ceca – ADONXS con Kiss Kiss Goodbye Lussemburgo – Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son Israele – Yuval Raphael con New Day Will Rise Germania (fuori gara) – Abor & Tynna con Baller Serbia – Princ con Mila Finlandia – Erika Vikman con ICH KOMME

Al termine della serata sarà divulgata la classifica con i 10 artisti che raggiungeranno i colleghi già qualificati nella grande finale del 17 maggio.

Come votare all’Eurovision 2025: app, televoto e sito online

Oltre a una serie di giurie nazionali composte da esperti provenienti da ogni Paese, anche i telespettaori possono esprimere le loro preferenze sugli artisti in gara, ma non sul proprio Paese. I metodi per votare sono i soliti: sms, sito dell’Eurovision o app ufficiale. Solo per questa sera però, gli spettatori italiani non avranno accesso al televoto, non essendo coinvolto in gara Lucio Corsi.

Dove vedere l’Eurovision 2025

La seconda serata dell’Eurovision sarà trasmessa alle ore 21:00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, con il commento del navigato Gabriele Corsi e della cantante BigMama, che l’anno scorso è stata presidente della giuria italiana. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta radio su Rai Radio 2 e Rai Play Sound. Dal palco, l’evento sarà condotto dal duo Sandra Studer e Hazel Brugger, con la partecipazione straordinaria di Michelle Hunziker

Foto di copertina: EPA/TIL BUERGY