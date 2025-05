Gideon’s Chariots: l’esercito di Israele lancia una nuova offensiva a Gaza

Gli obiettivi sono la conquista della città, lo spostamento della popolazione civile verso sud e il blocco degli aiuti umanitari ad Hamas

È stata chiamata Gideon’s Chariots (“I carri di Gedeone”) la nuova offensiva che l’esercito di Israele ha lanciato nella Striscia di Gaza sabato 17 maggio. All’inizio della settimana il premier Benjamin Netanyahu aveva annunciato l’imminente ingresso forzato dell’esercito per «completare il lavoro e sconfiggere Hamas». Gli obiettivi dell’attacco sono la «conquista» di Gaza, lo spostamento della popolazione civile palestinese verso il sud della Striscia e bloccare le forniture di aiuti umanitari ad Hamas. Il nome dell’operazione viene da un episodio della Bibbia, in cui il condottiero guida 300 soldati torce, trombe e piatti per far credere al nemico di disporre di una grande armata e convincerlo a ritirarsi.

I carri di Gedeone

Su X l’Idf ha dichiarato che le truppe del Comando Meridionale «continueranno a operare per proteggere i cittadini israeliani e realizzare gli obiettivi della guerra». L’agenzia Afp scrive che l’operazione è partita poche ore dopo la conclusione del tour di Donald Trump nel Golfo. L’offensiva su Gaza è ripresa il 18 marzo dopo una tregua di due mesi. Israele ha occupato Gaza dal 1967 al 2005: ora vuole sfollare 2,4 milioni di abitante. Gli attacchi hanno ucciso almeno 100 persone venerdì 16 maggio. Le immagini di France Presse mostrano residenti che piangono in un ospedale di Beit Lahia. Said Hamouda ha affermato che i bombardamenti «hanno preso di mira le case dove dormivano i civili. I bambini urlavano, le porte sono state spalancate. È stata una scena indescrivibile, come se fosse la fine del mondo».

I bombardamenti e la fame

«Chi non morirà nei bombardamenti morirà di fame», dicono i residenti. L’attacco del 7 ottobre ha causato la morte di 1.218 persone sul lato israeliano, in gran parte civili. Delle 251 persone rapite, 57 rimangono a Gaza. 34 sono state dichiarate morte dall’esercito. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute di Hamas le rappresaglie israeliane hanno causato almeno 53.119 morti a Gaza, per lo più civili. La principale associazione israeliana delle famiglie degli ostaggi ha invitato Netanyahu a non perdere «un’opportunità storica» per la liberazione dei loro cari. E a «unire gli sforzi a quelli del presidente Trump». Parlando di «grande preoccupazione alla luce delle notizie sull’intensificarsi degli attacchi [israeliani] a Gaza».

Gli aiuti umanitari

Dal 2 marzo le forze israeliane hanno inoltre bloccato l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza. E gli abitanti sono ora minacciati da una «carestia di massa», secondo diverse ONG. Al termine del suo tour nel Golfo, il presidente Trump, alleato di Israele, ha dichiarato: «Siamo interessati a Gaza. E faremo in modo che la questione venga risolta. Molte persone muoiono di fame». Hamas, il cui attacco senza precedenti contro Israele il 7 ottobre 2023 ha innescato la guerra, ha poi chiesto agli Stati Uniti di fare pressione sul governo di Benjamin Netanyahu affinché consentisse l’ingresso degli aiuti umanitari. La Gaza Humanitarian Foundation, una ONG sostenuta dagli Stati Uniti, ha dichiarato che inizierà a distribuire aiuti umanitari a Gaza questo mese, dopo i colloqui con i funzionari israeliani.