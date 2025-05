Gaza, altre 82 vittime nei raid di Israele. Trump rilancia: «Grazie agli Usa la Striscia diventerà una zona di libertà»

Il presidente Usa torna a parlare del conflitto durante il suo viaggio nel Golfo. Ma i negoziati indiretti con Hamas sarebbero di nuovo a un punto morto

«Gaza è un territorio di morte e distruzione, ma gli Stati Uniti interverranno per trasformarla in una zona di libertà». Lo ha ribadito il presidente americano Donald Trump nel terzo giorno del suo viaggio di Stato in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Citato dall’Agence France-Presse, Trump ha inoltre affermato che il 7 ottobre è stato «uno dei peggiori giorni nella storia del mondo, non solo in questa regione». «Stiamo affrontando Hamas, l’Iran e gli Houthi e credo che sia stato un grande successo», ha detto Trump, riferendosi ai recenti attacchi degli Stati Uniti contro il gruppo yemenita, ma pure ai negoziati poi intavolati sia con la milizia che con lo stesso regime di Teheran.

Il bilancio dei morti sale a 82

Secondo fonti palestinesi intanto i nuovi attacchi israeliani condotti nella notte e nella mattinata sulla Striscia di Gaza hanno ucciso 82 persone. «Il bilancio delle vittime dei raid aerei israeliani su Gaza è salito a 82 dopo che Israele ha preso di mira diverse abitazioni nella Striscia di Gaza settentrionale», ha detto all’Afp il portavoce della Protezione civile di Gaza Mohammed al-Moughayir. Nella notte tra lunedì e martedì Israele aveva colpito con altri bombardamenti la Striscia. Ad essere prese di mira in particolare le aree di Jabalia, nel nord, e quella di Khan Younis, nel sud, dove martedì 13 maggio un altro raid aveva colpito l’ospedale europeo. Se l’obiettivo sia stato raggiunto – eliminare Muhammed Sinwar – l’esercito israeliano non è ancora in grado di dirlo con certezza.

Lo stallo sui negoziati

Da Doha nel frattempo arrivano notizie poco incoraggianti: sarebbero di nuovo in stallo i negoziati condotti dagli inviati Usa Steve Witkoff e Adam Boehler con il team israeliano e indirettamente con Hamas attraverso il Qatar. Il mandato di Benyamin Netanyahu è molto limitato e legato alla precedente bozza americana. Witkoff, hanno riferito i media locali, ha parlato più volte al telefono con il premier israeliano ma, pare, senza riuscire a ottenere un ampliamento delle indicazioni negoziali per procedere verso un accordo di tregua a Gaza e rilascio degli ostaggi.