Gary Lineker via dalla Bbc, l’ex calciatore travolto dalle polemiche su Israele: le accuse di antisemitismo per un post – Il video

L'ex numero 10 inglese era stato accusato di antisemitismo per avere ripostato il video di un profilo pro Palestina con la scritta "il sionismo spiegato in due minuti" e l'emoji di un ratto

Gary Lineker, ex icona del calcio inglese e da oltre dieci anni il più pagato della Bbc tra i commentatori sportivi, ha annunciato il suo addio all’emittente pubblica britannica. La decisione arriva dopo le polemiche legate all’accusa di antisemitismo per un post ricondiviso nelle storie Instagram, successivamente rimosso. La star televisiva è stata oggetto di forti critiche da parte di attivisti filo-israeliani e di esponenti della comunità ebraica. Lineker condurrà l’ultima puntata del suo storico programma Match of the Day nel prossimo fine settimana, come già annunciato, ma non sarà più il principale commentatore della BBC per i Mondiali di calcio del 2026.

In un video diffuso su Instagram, Lineker ha ammesso il proprio errore, ovvero aver condiviso sul suo profilo un video proveniente da un account filo-palestinese, intitolato “Il sionismo spiegato in due minuti”, accompagnato da un’emoji di un ratto — simbolo tristemente associato alla propaganda nazista contro gli ebrei. Nell’occasione, ha anche rinnovato pubblicamente le sue scuse. «Fare un passo indietro ora mi sembra un’azione responsabile», ha sottolineato l’ex calciatore che ha detto di non aver visto l’animale. Il Board of Deputies of British Jews ha espresso soddisfazione per la decisione della Bbc e di Gary Lineker di sollevare il presentatore dal suo ruolo.

«Come ho detto, non ripubblicherei mai consapevolmente nulla di antisemita: va contro tutto ciò in cui credo». Mentre il direttore generale della Bbc Tim Davie ha affermato che Lineker «ha riconosciuto l’errore commesso e di conseguenza, abbiamo concordato che si ritirerà dal suo ruolo di presentatore dopo questa stagione». Il conduttore era già stato criticato più volte per le sue prese di posizione contro Israele per la guerra a Gaza ed è emerso che dopo la Tv si dedicherà al mondo dei podcast.