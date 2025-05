Danni da eventi estremi, l’assicurazione per le aziende diventa obbligatoria: quando scatta la misura e chi riguarda

Via libera definitivo del Senato al decreto. Critiche le opposizioni: «Il governo minimizza il cambiamento climatico e poi fa una legge per farvi fronte»

Il decreto sulle polizze assicurative per le imprese contro le catastrofi naturali è legge. Il Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento – già approvato due settimane fa dalla Camera – con 78 voti favorevoli, 53 astensioni e nessun voto contrario. Formato da due soli articoli, il decreto fa riferimento agli obblighi assicurativi per le imprese e ne definisce le modalità attuative. Per le grandi aziende l’obbligo di stipulare una polizza contro le catastrofi naturali è scattato lo scorso 31 marzo. Il provvedimento approvato oggi prevede dà tempo alle imprese di medie dimensioni fino al 1° ottobre, mentre per le piccole e microimprese l’obbligo scatterà dal 31° dicembre 2025.

Come funziona l’obbligo di assicurazione per le imprese

Lo schema di decreto per l’obbligo di assicurazione delle imprese contro le catastrofi naturali è stato presentato per la prima volta lo scorso settembre dal ministro per le Imprese Adolfo Urso, che aveva parlato della necessità di «mettere in sicurezza il nostro sistema produttivo». Stando ai dati di Ania, l’Associazione nazionale per le imprese assicuratrici, solo il 6% delle abitazioni italiane è coperto contro i rischi di terremoto e alluvione. Una percentuale che tra le imprese scende addirittura al 5%. Nei piani originali del governo, l’obbligo di assicurazione per le aziende sarebbe dovuto scattare il 1° gennaio 2025, ma la scadenza è stata prorogata al 31 marzo e riguarda solo le grandi aziende. Nei prossimi messi la misura interesserà anche le imprese più piccole.

Le critiche delle opposizioni

Il decreto sulle polizze anti-catastrofali per le aziende è passato al Senato con l’astensione dei principali partiti di opposizione. Secondo Beatrice Lorenzin, senatrice del Pd, «il governo ha scelto di agire a valle, imponendo alle imprese un onere economico rilevante, senza affrontare a monte la vera questione: la messa in sicurezza del territorio». Insieme all’obbligo di assicurazione per le aziende, i dem chiedevano l’istituzione di un fondo nazionale per la prevenzione dei rischi, «che avrebbe potuto sostenere interventi strutturali e ridurre anche l’impatto economico delle polizze». Invece, ha attaccato Lorenzin, «il governo ha più volte minimizzato il cambiamento climatico, salvo poi costruire un intero impianto normativo per farvi fronte. È una contraddizione evidente».

Foto copertina: ANSA/Max Cavallari | Una fattoria in mezzo ai campi allagati a Baricella, 20 ottobre 2024