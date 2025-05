Salerno, donna trovata morta nella vasca da bagno. Vicino a lei un coltello

A dare l'allarme i colleghi che non la vedevano rientrare al lavoro nel pomeriggio. Indagano i carabinieri: dal gesto volontario all'omicidio

Dramma a Soccorso, una frazione del comune di Fisciano, nel salernitano, dove una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. Il corpo era riverso nella vasca da bagno e, nelle vicinanze, sarebbe stato trovato anche un coltello. I carabinieri stanno indagando a 360 gradi. Per il momento ritengono aperte tutte le ipotesi: dal gesto volontario all’omicidio.

La dinamica della vicenda

A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi della donna che, non vedendola rientrare al lavoro nel pomeriggio di giovedì 22 maggio, si sono recati a casa sua. Ma all’arrivo dei soccorritori, non si è potuto far altro che constatarne il decesso. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore, stanno facendo tutti gli accertamenti del caso all’interno dell’abitazione. Tra le ipotesi, non si esclude il suicidio, ma gli investigatori stanno effettuando rilievi approfonditi ed indagano a tutto campo per avere un quadro chiaro su quanto accaduto. A quanto si apprende, la donna era separata e viveva da sola. Si lavora anche per ricostruire la sua vita, i suoi contatti e le sue abitudini.