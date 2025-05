Festa Scudetto Napoli, fuochi d’artificio e cori per tutta la notte. Risse fuori dal Maradona, 16 feriti – I video

Esplode la gioia a Napoli dopo il trionfo sul Cagliari: la città celebra il quarto Scudetto con una notte di caroselli, fuochi e cori. Migliaia in strada, assalto simbolico alla Fontana del Carciofo. Ma non sono mancati disordini: oltre 120 assistiti dal 118 per malori e lievi traumi

Una notte infinita, insonne, per tutta Napoli. Il quarto tricolore, conquistato all’ultima giornata dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari, è stato accolto e festeggiato da tutta la città, che si è riversata per le strade. Caroselli, botti, fuochi d’artificio, file interminabili di motorini, fumogeni, striscioni e cartelloni, gigantografie dei protagonisti, sfottò. Insomma, una festa Scudetto con i sacri crismi che ha inondato dai Quartieri Spagnoli a via Toledo, da piazza Trieste e Trento a piazza Bovio. E proprio accanto a Piazza Plebiscito, dove si erano assiepate migliaia di persone per seguire con ansia gli ultimi 90 minuti della stagione, c’è stato l’assalto ormai tradizionale alla Fontana del Carciofo. Che era stata svuotata d’acqua per l’occasione e transennata.

Disordini per le strade: tentate rapine e feriti, 16 in ospedale

Inutile specificare che la recinzione, posizionata nel disperato tentativo di scongiurare danni al monumento, non ha retto molto. La fontana è stata letteralmente conquistata da un folto gruppo di tifosi che da lì, come fosse un palco, hanno iniziato a intonare cori e sbandierare l’azzurro della loro squadra del cuore. Tra brindisi, fuochi, petardi e gioia a non finire, però, c’è anche l’altra faccia della medaglia. Non solo i numerosi tentativi di furto e rapina denunciati alle forze dell’ordine, perché quale miglior momento per colpire che quando nessuno sta prestando attenzione. Ma sono stati anche segnalati numerosi episodi di risse tra tifosi. Sia nei pressi dello Stadio Maradona prima ancora che finisse la partita sia per le strade di Napoli.

Secondo i dati citati da Fanpage, e aggiornati alle 23.30, sono 16 i feriti trasportati al pronto soccorso. Tra questi, 5 feriti con traumi e fratture rimediate all’interno dello Stadio Maradona. Sono invece 121 le persone che si sono recate ai punti di primo soccorso del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro. Denunciati malori, stati di alterazione o ferite di vario tipo. Per lo più, però, si tratta di situazioni non gravi che arrivano fino al codice giallo.