La bufala del contagio sessuale della proteina Spike

La leggenda contagiano sessuale della Spike da parte dei vaccinati non è mai stata confermata in studi seri

Non è la prima volta che si parla di vaccinati che “contagerebbero” gli eventi avversi dei vaccini Covid mediante le proteine Spike. Queste, secondo la narrazione No vax, non rafforzerebbero le difese immunitarie almeno contro le forme gravi di Covid-19. Questi antigeni invece causerebbero una fantomatica immunità negativa, dando luogo alla cosiddetta Vaids, ovvero una immunodeficienza da vaccino simile all’Aids. Non a caso nelle condivisioni Facebook che trattiamo stavolta, si riporta una clip dove il dottor Paul Marik (una nostra vecchia conoscenza) tratta del «contagio sessuale» delle Spike.

Per chi ha fretta:

La tesi del contagio sessuale della proteina Spike esposta dal dottor Marik viene condivisa acriticamente su Facebook.

Per stessa ammissione del narratore non esistono studi che confermano le sue congetture.

Il tutto fa parte di una vecchia narrazione volta a spaventare le persone equiparando i vaccinati a degli untori.

Analisi

Le condivisioni della clip in oggetto sul presunto contagio sessuale della Spike si presentano con la seguente didascalia:

Dispiace darvi questa notizia

Proteina Spike

Il contagio sessuale

Dr. Paul E. Marik – Medico

Le Spike trasmesse tramite contagio sessuale?

Il dottor Marik è il principale promotore dell’ivermectina. Già cofirmatario degli articoli oggetto di expressions of concern da parte della rivista Frontiers in Pharmacology, come riporta Catherine Offord in un articolo per The Scientist. Parliamo di una delle principali anime del gruppo Front-Line COVID-19 Critical Care Alliance (FCCC), che sostiene il protocollo alternativo per le cure domiciliari anti-Covid promosso in un paper poi ritrattato.

Marik dà per scontato che le trasmissione della Spike da parte dei vaccinati sia un fenomeno reale. Ipotizza quindi che tale trasmissione possa avvenire attraverso il liquido seminale, dando luogo al contagio sessuale, oppure tramite l’inalazione di esosomi contenenti proteina Spike, rilasciati nell’aria da persone vaccinate di recente. Tutto questo non fa altro che chiudere ulteriormente alla confutazione il discorso No vax. Così se una persona non vaccinata sperimentasse gli effetti del long Covid potrebbe dare la colpa al partner vaccinato e non alla sua sprovvedutezza.

Di esosomi che provocherebbero i sintomi attribuiti alla Covid-19 in luogo di un virus che sarebbe innocuo o inesistente aveva parlato recentemente Rosario Marcianò. Avevamo quindi visto che si tratta di una tesi inconsistente, visto che il collegamento tra SARS-CoV-2 e la Covid-19 è stato tristemente confermato nelle terapie intensive e nelle camere mortuarie degli ospedali di tutto il mondo.

L’idea che vi sia un contagio sessuale delle Spike mediante liquido seminale (posto che se dimostrato non risulterebbe comunque collegato ad alcun evento avverso) l’avevamo già trattata in una analisi precedente. Ne parlava il patologo in pensione Arne Burkhardt, altro personaggio noto per aver diffuso fake news sui vaccini Covid. In questo caso le Spike si sarebbero addirittura sostituite allo sperma, causando infertilità. Anche di questo non esistono conferme nella letteratura scientifica.

Lo stesso Marik nella clip ammette che non esistono evidenze, ma fonti «aneddotiche» e a conferma della totale chiusura alla confutazione, sostiene che tale fenomeno «nessuno vuole studiarlo o pubblicare dati su di esso». Insomma, Babbo Natale è reale, esistono tanti aneddoti in merito, ma nessun bambino resta sveglio a confermare che scenda realmente dal camino coi regali.

Conclusioni

Chi condivide la clip in oggetto sul presunto contagio sessuale della proteina Spike da parte dei vaccinati – lasciando intendere che comporti chissà quali eventi avversi -, dovrebbe sapere che contribuisce a diffondere un contenitore vuoto, dove si congetturano cose, senza presentare alcuna evidenza.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.