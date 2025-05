Legnano, 35enne uccisa in casa: la vicina l’ha trovata con un coltello nella schiena

La vicina, insospettita dalla porta aperta, si è affacciata in casa e ha fatto il tragico ritrovamento

Una donna di 35 anni di origini rumene è stata accoltellata e uccisa nella sua abitazione a Legnano, comune dell’hinterland di Milano. A fare la tragica scoperta oggi, 25 maggio, attorno alle 14.20 è stata una vicina di casa che, notando la porta di casa aperta, si è affacciata per vedere se ci fosse qualcuno. Al momento del ritrovamento, la vittima aveva un coltello conficcato nella schiena. Sul posto, in via Stelvio, sono giunti i carabinieri della compagnia di Legnano, avvisati dalla vicina di casa, e il personale del 118. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per la donna non c’era più niente da fare. Secondo le prime informazioni, il killer sarebbe in fuga.

Articolo in aggiornamento