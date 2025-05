Liverpool, auto investe i pedoni alla parata per la vittoria della Premier League: diversi feriti. Arrestato un uomo – Il video

Gli investigatori non ipotizzano alcuna pista ma non si esclude che si tratti di un attentato

Un’auto ha investito diverse persone a Liverpool al termine della parata per le vie della città con cui i tifosi festeggiavano la vittoria della Premier League. Lo riferisce la polizia, citata dai media britannici, senza avanzare per ora ipotesi sulla matrice. Un uomo è stato arrestato dalla polizia poco dopo l’accaduto. In una nota, la polizia fa riferimento per ora a una «collisione» e un incidente legato al «traffico stradale», specificando che il fermato è l’uomo che era al volante dell’auto.

Ambulanze sul posto

La polizia del Merseyside è stata contattata poco dopo le 18 per un incidente a Water Street. L’auto che avrebbe investito i pedoni è stata fermata sul posto. Le riprese delle molte tv presenti mostrano i cordoni della polizia disposti lungo la strada, ancora densamente ricoperta di rifiuti dopo la parata dei tifosi del Liverpool. Sul posto anche diverse ambulanze, accorse per medicare i feriti.

L’investimento «volontario» e le indagini

Un video diffuso sui social mostrano il momento esatto in cui l’auto si fa largo sulla folla investendo diversi pedoni. Per il momento, gli investigatori non ipotizzano comunque alcuna pista e non escludono esplicitamente alcun movente. Diversi testimoni hanno raccontato ai media locali di aver avuto la sensazione di un investimento deliberato. L’automezzo, stando a quanto si vede nel video, ha colpito numerosi pedoni prima di fermarsi e prima che il guidatore fosse bloccato.