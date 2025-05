Parata scudetto Napoli, De Laurentiis: «Almeno un milione e mezzo di tifosi. Conte? Se vuole rimanere è benvenuto». L’allenatore sceglie il silenzio

Bus scoperti, cori e trombette per l'abbraccio della città alla squadra campione d'Italia. Il presidente si dice aperto alla permanenza del tecnico, la spinta dei giocatori: «Antonio rimani»

«Ci saranno un milione e mezzo di persone» alla festa Scudetto del Napoli, questa la stima del presidente Aurelio De Laurentiis. Che la stima sia corretta o no – e l’opzione giusta è la seconda – dà perfettamente un’idea del calore del popolo azzurro. Il lungomare della città si è trasformato un formicaio di persone vestite di azzurro, striscioni e cori. La voglia di festeggiare il quarto tricolore della storia del Napoli è stata tanta da aver creato più di una situazione di tensione con le forze dell’ordine, che stanno tentando di tenere libero il passaggio agli autobus scoperti. Come prevedibile, le transenne e i cordoni sono stati oltrepassati e numerosi tifosi hanno circondato i bus, che procedono a passo d’uomo vicino alle ali di folla in festa. Una giornata che, come lo stesso De Laurentiis ha detto ai microfoni di Rai Sport, si potrebbe intitolare: «Azzurro vincente».

Il rebus Antonio Conte, De Laurentiis: «Se vuole rimanere è benvenuto», Lukaku: «Antonio, rimani»

Dopo la vittoria del campionato, le voci attorno a Napoli non si sono certo placate. Il tema è sempre lo stesso: Antonio Conte darà il suo addio alla panchina del Maradona oppure ricucirà all’ultimo minuto uno strappo che sembra insanabile? Sulla questione nessuno si sbilancia. «Gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare con loro questo meraviglioso percorso», si è limitato a commentare il presidente De Laurentiis. Antonio Conte ha invece chiesto espressamente con i giornalisti di non rivolgergli domande sul futuro: «È sempre bello vincere, ma festeggiare lo Scudetto a Napoli è qualcosa di straordinario», ha detto. «Questo entusiasmo e questa passione è qualcosa che difficilmente puoi trovare dappertutto». Esplicite invece le richieste dei giocatori, che spingono per la permanenza del loro tecnico. Su tutti il bomber belga Romelu Lukaku: «Bisogna fare di tutto per farlo rimanere qui. Già gliel’ho detto e lo ripeto ora: “Rimani”».

L’arrivo della squadra e la folla in visibilio

La parata trionfale del Napoli, già annunciata per oggi la sera della vittoria dello scudetto, venerdì 23 maggio, è iniziata con l’arrivo sul lungomare della squadra al completo. Gli azzurri hanno attraccato al molo Luise con la loro imbarcazione e si sono trasferiti sui classici bus scoperti, decorati per l’occasione con la scritta AG4AIN, gioco di parole per riferirsi al quarto Scudetto e alla seconda vittoria del campionato negli ultimi quattro anni. Oltre alla folla sul lungomare, che ha già sfondato i cordoni e le transenne per abbracciare più da vicino i suoi campioni, sono tantissimi i tifosi che stanno seguendo la parata da imbarcazioni private.