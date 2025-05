Napoli, la festa scudetto in giro per il mondo: cori e fuochi a Milano e New York. A Parma rissa e cinghiate tra ultrà, 3 feriti – I video

Non solo Napoli. Decine di città, tra strade e piazze, sono state teatro di festeggiamenti. «O' surdato 'nnammurato» intonata da migliaia di persone a Madrid, ma anche New York e Milano si riempiono di tifosi partenopei

Non è solo Napoli ad essersi colorata di azzurro per la vittoria del tricolore della squadra di Antonio Conte. Da Milano a Roma, da Parma fino a Madrid e New York: il popolo partenopeo si è fatto sentire ovunque, scendendo in piazza sulle note di «’O surdato ‘nnammurato» e facendo brillare la notte di fuochi d’artificio e botti. Mentre i Quartieri Spagnoli andavano riempiendosi, già da qualche minuto prima del fischio finale di Napoli-Cagliari, a Milano succedeva lo stesso. Macchine con clacson e bandieroni, grida di giubilo ma soprattutto l’invasione di piazza Duomo, una tradizione che due volte negli ultimi quattro anni hanno condiviso le due squadre del capoluogo lombardo e che i tifosi napoletani hanno preso e colorato di turchese. E proprio sotto – e sopra – alla Madonnina, striscioni e fuochi d’artificio hanno colorato la notte milanese.

Madrid e New York esplodono di gioia

Lunghi festeggiamenti fino a notte fonda anche a Fiumicino, dove risiedono decine di famiglie di origine partenopea e legate soprattutto alle attività di pesca. Una fiumana si è radunata lungo la darsena del porto, a pochissimi metri dalle barche ormeggiate, con cori, fumogeni azzurri e cartelloni tricolore. Una scena simile si è ribadita anche al di là delle Alpi. Come riporta Fanpage, a Madrid, in Spagna, migliaia di tifosi napoletani con bandiere, sciarpe e striscioni si sono radunati nella centrale Puerta del Sol per festeggiare. E così anche a New York dove, come si legge da un post su X di un tifosissimo azzurro, i fan club Napoli di Washington, Philadelphia, Toronto e della stessa New York si sono riuniti per soffire – e gioire – insieme. «Presidè guarda cosa abbiamo fatto», scrive rivolto ad Aurelio De Laurentiis.

Rissa e cinghiate a Parma, tre in ospedale

Ma tra i festeggiamenti e le gioie di migliaia di persone, si annidano sempre eventi spiacevoli. È il caso di Parma, dove un gruppetto di tifosi napoletani si è scontrato duramente con degli ultrà della squadra locale tra via Farini e piazza Garibaldi. Urla, lancio di oggetti, calci pugni e perfino cinghiate che hanno costretto tre persone a essere trasportate in pronto soccorso. Nessuno di loro sarebbe grave.