Lo stop di Donald Trump ai nuovi visti per studenti stranieri. Verso i controlli dei profili social per chi vuole studiare negli Usa

Nuova stretta della Casa Bianca contro il mondo universitario americano. Secondo il New York Times., l'amministrazione Trump avrebbe intenzione anche di cancellare tutti i contratti che restano tra l'Università di Harvard e il governo federale

Dalla Casa Bianca sarebbe partito l’ordine per ambasciate e consolati di fermare le interviste per gli studenti che chiedono un visto per frequentare corsi negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta Politico, che cita il provvedimento firmato dal segretario di Stato Marco Rubio, si tratta del primo passo verso una nuova stretta. L’amministrazione di Donald Trump avrebbe intenzione anche di fare una valutazione dei social degli aspiranti candidati.

Che cosa prevede l’ordine di stop ai nuovi visti per studenti negli Usa

Nella comunicazione riservata firmata da Rubio e diffusa da Politico, si legge: «Con effetto immediato, in vista dell’ampliamento dei controlli e delle verifiche obbligatorie sui social media, le sezioni consolari non dovranno più prendere appuntamenti per i visti per studenti (F, M e J) fino a quando non saranno emanate ulteriori linee guida che prevediamo per i prossimi giorni».

I controlli sui social degli aspiranti studenti negli Stati Uniti

L’amministrazione Trump aveva già imposto alcuni controlli sui social media ma principalmente rivolti agli studenti che rientravano negli Stati Uniti e che potevano aver partecipato alle proteste contro la guerra a Gaza. Il cable non specifica cosa sarà controllato negli account degli studenti che chiedono il visto. Non è chiaro, ad esempio, se pubblicare la foto di una bandiera palestinese su un account X possa portare ad ulteriori verifiche.