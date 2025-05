Meloni all’assemblea di Confindustria: «Più investimenti in Italia, Europa non sempre dalla nostra parte» – Video

La premier agli industriali riuniti a Bologna: «Maggior impegno per calmierare i costi dell'energia»

All”indomani delle amministrative in 126 comuni, segnata da due vittorie del centrosinistra a Genova e Ravenna, Giorgia Meloni è all’assemblea di Confindustria, a Bologna. Con lei ci sono la ministra di Università e ricerca Anna Maria Bernini, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Meloni nel suo intervento parla dei risultati a suo dire molto positivi dell’Italia nel mondo: «L’Italia si presenta credibile davanti a un quadro economico e finanziario di estrema difficoltà. Lo testimoniano il livello dello spread, più che dimezzato, la Borsa, il nuovo appeal dei Titoli pubblici italiani, l’attrattività ritrovata degli investimenti, e anche i giudizi delle agenzie di rating, su cui a volte sono critica. Da Ultimo Moody’s che ha rivisto quello dell’Italia come non accadeva da 25 anni». Quindi la premier sottolinea che nel mondo c’è voglia di investire in Italia e che lei stessa è costantemente concentrata a portare nuovi investimenti nel paese.

Il costo dell’energia

La presidente del Consiglio ha detto anche di voler impegnare il governo maggiormente sugli interventi per calmierare i costi dell’energia, argomento toccato ampiamente dal presidente di Confindustria Orsini nel suo intervento: «E’ un tema su cui sicuramente bisogna fare di più e vogliamo capire se ci sono speculazioni sul prezzo unico dell’energia, speculazioni che sarebbero inaccettabili».

Ilva e «chi mette i bastoni tra le ruote»

Un attacco alle opposizioni sembra esserci nel punto dell’intervento in cui si parla di Ilva: «C’è bisogno che tutti gli attori diano una mano e non ci siano attori che preferiscano mettere i bastoni tra le ruote: credo tutti comprendano cosa c’è in ballo». La situazione ereditata, aggiunge, è complessa, ma «il governo continuerà a fare la propria parte e sono certa che ognuno farà la sua parte».

Il rapporto con Merz e l’Europa

Meloni ha sottolineato, nel corso dell’intervento l’importanza del dialogo con la Germania: «Confido che molto altro possa cambiare con il nuovo governo tedesco. Con il cancelliere Merz abbiamo cominciato a confrontarci. Se Italia e Germania, le due principali manifatture d’Europa, riescono a collaborare e trovano una piattaforma d’azione, allora ci sono le condizioni per ottenere ottimi risultati». Più complicato il rapporto con l’Europa, dice riferendosi anche alla presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, presente all’evento: Roberta Metsola: «L’Europa abbia il coraggio di rimuovere quei dazi interni che si è autoimposta in questi anni. La mia amica Roberta Metsola ha detto che il Parlamento europeo è dalla nostra parte. Sarò onesta, questo dipende dalle maggioranze che si formano di volta in volta, ma sicuramente tu sei stata dalla nostra parte e sei dalla nostra parte. E quindi grazie davvero». Concludendo poi che il lavoro del governo è appena iniziato, anche se è stata superata la boa di metà legislatura, e che l’importante è che gli imprenditori continuino a «pensare in grande».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev