Risultati elezioni comunali 2025, il centrosinistra vince 3 a 2 nei capoluoghi. FdI sotto il 20%

I ballottaggi l'8 e il 9 giugno. Pd primo partito nei voti sul territorio. Gli altri non raggiungono il 20%

Il primo turno delle elezioni comunali 2025 finisce con una vittoria per 3 a 2 nei capoluoghi di provincia per il centrosinistra. Oltre a Genova, strappata al centrodestra, ci sono Ravenna e Trento. Bolzano una settimana fa aveva fatto il percorso contrario, passando dal centrosinistra al centrodestra. Le precedenti elezioni, fa sapere l’agenzia di stampa Agi, erano finite 4 a 2 per il centrosinistra. I ballottaggi andranno in scena l’8 e il 9 giugno nei comuni di Taranto e Matera. Dove il sindaco uscente del M5s è arrivato terzo ed è stato escluso. A Taranto al ballottaggio va Francesco Tacente (sostenuto da Lega e Udc) che ha vinto il derby del centrodestra contro Luca Lazzaro (sostenuto da FdI, FI e Noi moderati).

I risultati delle elezioni comunali 2025

Il centrodestra ha vinto anche a Pordenone. Per quanto riguarda i voti ai partiti, l’Agi dice che il Partito Democratico arriva primo, mentre Fratelli d’Italia resta sotto il 20% e nessun altro partito arriva in doppia cifra. I Dem ottengono il 40% a Ravenna, il 29,06% a Genova, il 15,25% a Taranto e il 14,51% a Matera (con il simbolo di Matera Democratica). Il M5s va dal 4,43% di Ravenna al 6,33% di Taranto (nelle due città niente Campo Largo). La Lega va dal 5,59% di Ravenna al 6,94% di Genova. Forza Italia va dal 3,78% di Genova al 5,43% di Matera. Avs va dal 2,29% di Taranto al 6,92% di Genova. Contando i risultati precedenti (si è votato anche ad aprile e a maggio) a Pordenone FdI è il primo partito con il 22,51% contro il 19,83% del Pd.

I voti ai partiti

A Trento il Pd è il primo partito con il 24,64% contro il 14,43% di FdI. A Bolzano Svp è leader con il 16,1%. Seguono FdI con il 15,4% e il Pd con il 12,6%. A Bolzano, Pordenone e Trento nessun altro partito ha raggiunto la doppia cifra. Dopo otto ore dalla chiusura dei seggi per le comunali sul sito della Regione non sono ancora stati resi noti i risultati dello spoglio dei voti per 5 su 9 comuni. I dati definitivi mancano per i comuni di Montemaggiore Belsito, Raddusa, Ramacca, Palagonia, Realmonte.