Sciopero di mercoledì 28 maggio: si fermano taxi, autobus e aerei. Dove ci saranno più disagi: gli orari e le fasce di garanzia

Il 28 maggio si fermano taxi, Autoguidovie e personale aereo. A rischio i trasporti nelle principali città italiane

Mercoledì 28 maggio sarà una nuova giornata di scioperi nel settore dei trasporti, l’ennesima di questo mese di maggio. I disagi per i pendolari potrebbero durare fino a 24 ore, poiché a fermarsi questa volta saranno i taxi, il trasporto aereo e anche quello pubblico locale.

Sciopero dei taxi fino a 24 ore

Lo sciopero dei taxi è stato indetto dalla sigla sindacale Usb e arriverà a toccare le 24 ore, ma non su tutto il territorio. Ad incrociare le braccia per tutta la giornata di domani saranno i tassisti di alcuni dei comuni più importanti d’Italia: Roma, Napoli, Torino e Lamezia Terme. A Bari invece i taxi si fermeranno solo per 12 ore, dalle 9:00 alle 21:00.

Stop di 24 ore per le Autoguidovie

Scioperi anche nel trasporto pubblico locale su gomma, in particolare nelle province di Bologna, Milano, Pavia, Cremona, Monza e della Brianza. Il personale di Autoguidovie non offrirà il servizio per tutte le 24 ore di domani 28 maggio, a eccezione delle fasce di garanzia che vanno dalle 05:30 alle 08:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Per controllare gli autobus nelle fasce garantite consulta il sito di Autoguidovie.

Sciopero dei piloti EasyJet per quattro ore

Il sindacato Usb Lavoro Privato ha indetto una agitazione della durata di quattro ore per la giornata di domani 28 maggio per tutto il personale navigante delle compagnie aerea EasyJet e Swissport . Il personale navigante non sono altro che i piloti e gli assistenti di volo, che sciopereranno dalle 13:00 alle 17:00. Le fasce orari per i voli garantiti vanno dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. In queste fasce i voli devono essere comunque effettuati, ma il sindacato ha scelto una fascia oraria che non rientra tra quelle garantite. Si consiglia dunque di consultare il sito delle compagnie per verificare il proprio volo