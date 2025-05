Festa Napoli, la gaffe dell’inviato Rai: pensa di parlare con Lele Oriali e invece intervista un sosia – Il video

Il video, girato da alcuni passanti, è diventato virale sui social

Non è chiaro se quello occorso durante i festeggiamenti del Napoli per il quarto scudetto sia una clamorosa svista o un teatrino organizzato. Quel che è certo è che il “Lele Oriali di Manfredonia” è diventato virale sui social, scatenando l’ironia di milioni di appassionati. Il noto ed esperto giornalista della Rai Saverio Montigelli ha annunciato in diretta dalla sfilata dei tifosi: «Abbiamo realizzato un’intervista in esclusiva al collaboratore di Conte, Lele Oriali, che ha fatto rivelazioni importanti. Uno scoop che trasmetteremo stasera durante lo speciale di 90esimo minuto». In realtà stava parlando con Lello da Manfredonia che, va detto, ha recitato bene la parte. Il video catturato dai passanti ha cominciato a girare sui social e per questo la Rai, forse accortasi dell’errore, non ha trasmesso l’intervista realizzata al presunto collaboratore di Conte.