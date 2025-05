Il sito dell’Agenzia delle Entrate in tilt (di nuovo), l’ira dei commercialisti: «Intollerabile». Proteste e ironie sui social

Impossibile accedere all'area riservata della piattaforma per le dichiarazioni dei redditi. Era già successo meno di due settimane fa

Il sito dell’Agenzia delle Entrate è andato di nuovo in tilt questa mattina, nei giorni caldi in cui migliaia di professionisti tentano di accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata. A denunciare con durezza il disservizio della piattaforma gestita da Sogei è l’Associazione nazionale commercialisti, che dopo l’ennesimo cortocircuito digitale sbotta: «Ennesimo blocco del sito dell’Agenzia delle Entrate, che da questa mattina presenta gravi malfunzionamenti che non permettono l’utilizzo dei servizi telematici fondamentali per l’invio delle dichiarazioni fiscali: uno stallo intollerabile». E sui social si moltiplicano le proteste di professionisti e utenti, già frustrati da un recente analogo episodio di disservizi il 16 maggio scorso. «Non ci posso credere, ancora?», lamenta qualcuno. «Ora in Sogei deve saltare qualche testa», attacca un altro. E c’è chi la prende con ironia: «Forse per Area Riservata intendono che non si può accedere…»