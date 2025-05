È morto Ed Gale, l’attore di “Chucky – La Bambola Assassina” e “Howard il papero”

Divenuto uno dei personaggi più inquietanti e iconici della storia del cinema horror, è scomparso a 61 anni

Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles martedì 27 maggio Ed Gale, attore e stuntman statunitense noto per i suoi ruoli insoliti e memorabili nel cinema degli anni ’80. Aveva 61 anni. La notizia è stata data dalla nipote Kayse Gale con un messaggio su Facebook, tra dolore e ironia: «È con il cuore pesante e una bara sorprendentemente leggera che annunciamo l’improvvisa scomparsa di nostro zio, Ed Gale. Ha preso il suo ultimo applauso e ora è protagonista nell’aldilà. Partì per la California a vent’anni con 41 dollari in tasca e un sogno. E non si è mai voltato indietro».

Dal papero Howard alla bambola assassina: chi era Ed Gale

Affetto da nanismo, con un’altezza di 103 centimetri, Ed Gale ha costruito una carriera intensa con oltre 130 apparizioni tra cinema, televisione e pubblicità. Spesso è stato chiamato a interpretare ruoli che richiedevano una particolare componente fisica o mascheramenti complessi, dando vita a personaggi indimenticabili. Tra i più celebri, Gale è stato il corpo e i movimenti di «Howard il papero» (1986), mentre la voce era affidata a Chip Zien. Gale ricordava con entusiasmo quel ruolo: «Ero entusiasta, anche se non sapevo chi fosse Howard. Ho indossato il costume ogni giorno per quasi dieci mesi». La fama internazionale arrivò soprattutto grazie al ruolo di Chucky, la bambola posseduta da un serial killer, nel film cult «La bambola assassina» (1988), diretto da Tom Holland, e nel suo sequel «La bambola che uccide» (1990) di Maria Lease. Il suo contributo ha reso Chucky uno dei personaggi più inquietanti e iconici della storia del cinema horror.