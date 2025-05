Maestro d’asilo condannato a 7 anni, gli abusi su 9 bambine scoperti dalle microcamere a scuola

Le violenze erano avvenute ad aprile del 2024 in due istituti diversi. Una perizia psichatrica ha riconosciuto una vizio parziale di mente



Un ex maestro d’asilo di 34 anni è stato condannato a sette anni di reclusione per abusi su nove bambine. La condanna è stata emessa dalla gup di Milano Tiziana Landoni. L’arresto dell’uomo da parte della Polizia Locale di Milano era avvenuto nell’aprile dell’anno scorso, con l’accusa di violenza su quattro bambine. La sua posizione si è ulteriormente aggravata poiché durante le indagini sono emersi cinque ulteriori casi di abusi in un altro istituto dove il maestro svolgeva delle supplenze. La condanna è arrivata anche per l’imputazione di detenzione di materiale pedopornografico che è stato ritrovato sul suo cellulare. I sette anni di reclusione sono in linea con la richiesta avanzata dalla pm Rosaria Stagnaro che ne aveva chiesti sette e mezzo.

La perizia psichiatrica e il vizio di mente

La condanna comminata tiene conto del rito abbreviato richiesta dagli avvocati dell’imputato, con uno sconto di un terzo della pena, e di una perizia psichiatrica che individua un vizio parziale di mente dell’uomo, riconosciuto per alcune problematiche nel percorso di vita dell’imputato. L’indagine aveva preso il via da una denuncia della Direzione area servizi dell’infanzia del Comune, dopo segnalazioni ricevute da due asili nei quali il 34enne aveva lavorato dietro chiamata per supplenze. Stando a quanto ricostruito, il 13 aprile 2024 investigatori e inquirenti avevano collocato alcune microspie in un’aula e, tra il 15 e il 17 aprile, erano stati registrati gli abusi. Le immagini delle telecamere hanno documentato casi di toccamenti e palpeggiamenti.