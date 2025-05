Qualcuno ha hackerato il telefono del capo staff di Donald Trump e si è spacciato per lei per giorni

Lo ha comunicato lei stessa ai suoi collaboratori. L'anonimo ha parlato con repubblicani e manager. Usando forse l'Intelligenza Artificiale

Susie Wiles è il capo staff della Casa Bianca. Considerata la più stretta consigliera di Donald Trump, è la prima donna a ricoprire l’incarico. E probabilmente è anche la prima a vedersi hackerato il telefono. Il Federal Bureau of Investigation sta indagando su una serie di messaggi inviati da una persona che si è finta Wiles per settimane. E ha inviato messaggi di testo e telefonato a diversi repubblicani e dirigenti aziendali di rilievo. A parlare della vicenda è stato il Wall Street Journal.

Wiles ha comunicato ai suoi collaboratori che il suo telefono è stato hackerato. Le chiamate e i messaggi di testo non provenivano dal suo cellulare ufficiale, ma da quello personale. Durante le telefonate, secondo le fonti consultate dal Wsj, la voce sembrava proprio quella della capo staff. Per questo l’Fbi sospetta che l’hacker abbia utilizzato l’intelligenza artificiale. Già durante la campagna presidenziale Wiles aveva subito l’hackeraggio del suo account di posta elettronica. Alcuni agenti iraniani hanno prelevato informazioni sull’allora candidato vicepresidente JD Vance.

«La Casa Bianca prende molto seriamente la sicurezza informatica di tutto il personale e questa situazione è oggetto di indagine», ha dichiarato una portavoce dello staff di Trump. Mentre il direttore dell’Fbi Kash Patel ha assicurato in una nota che «salvaguardare la capacità dei funzionari della nostra amministrazione di comunicare in modo sicuro per portare a termine la missione del presidente è una priorità assoluta».