Il cantante Britti spiato dall’ex compagna: «Ha usato il dispositivo per controllare i bimbi in culla»

Nicola Pravadelli voleva le prove del suo rapporto con una donna

Il cantautore Alex Britti è stato spiato dall’ex compagna Nicole Pravadelli. Che voleva le prove del suo rapporto con una donna. A partire da maggio 2022 Pravadelli ha controllato cosa succedeva in casa Britti grazie a un apparecchio per il controllo a distanza dei bambini mentre sono in culla. Che permetteva di riprendere immagini e suoni e di collegarsi a internet da remoto. Pravadelli, racconta oggi l’edizione romana del Corriere della Sera, voleva raccogliere prove per il processo civile che dovrà decidere a chi spetta l’affido del figlio di otto anni che hanno avuto.

Pravadelli, difesa dall’avvocato Luisa De Martino, voleva far sapere al giudice che Britti aveva una relazione e convincerlo a riconoscerle l’affidamento esclusivo. Dopo il deposito del materiale il giudice ha denunciato tutto alla procura. La pm Caterina Sgrò l’ha accusata di interferenza illecita nella vita privata. E ha ottenuto il rinvio a giudizio. Il figlio di Pravadelli e Britti è nato nel 2017, ma i due si sono lasciati due anni dopo.