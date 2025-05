Questo video non mostra dei soldati estoni da «reparto psichiatrico» addestrati dalla NATO

Dicono che si tratti di un'esercitazione del 2025, ma era del 2024 e non riguarda l'Estonia

Circola un video in cui alcuni soldati, descritti come violentissimi e completamente impazziti, si starebbero esercitando infilzando sacchi di sabbia con la baionetta del fucile. Secondo la narrazione diffusa sui social e rilanciata da alcuni siti russi, si tratterebbe di un’esercitazione dell’esercito estone supervisionata da istruttori della NATO. In realtà, quei soldati non sono estoni e il video non riguarda affatto un’esercitazione supervisionata dell’Alleanza Atlantica.

Per chi ha fretta

I siti russi sostengono che si tratti di un’esercitazione estone chiamata “Hedgehog-2025”.

In realtà, il video circola da oltre un anno.

I soldati non sono estoni e non sono supervisionati da istruttori della NATO.

I militari sono britannici e il video è stato pubblicato nel 2024.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente descrizione:

“Autodifesa” estone alle esercitazioni. Qualcuno può dirmi che tipo di esercitazioni vengono praticate con tanta ferocia dai soldati estoni di “autodifesa” sotto la supervisione degli istruttori della NATO? Un’interessante serie di esercizi per un paese che si suppone sia “europeo, umano e democratico”. Non è vero? Grazie a Dio, da noi non ci sono animali così selvaggi. Perché siamo PERSONE e non “ORCHI” di idiote serie TV hollywoodiane, con cui vengono cresciuti questi subumani. Tuttavia, a ben vedere, non c’è niente di nuovo. Tutto è secondo i precetti orchi di Hitler.

Lo screenshot del “soldato da manicomio” viene riproposto anche in altri contenuti, facendo riferimento sempre all’Estonia:

Queste non sono le riprese di una scampagnata di un reparto psichiatrico con pazienti particolarmente aggressivi. Sono le esercitazioni della NATO in Estonia.

L’Occidente per l’ennesima volta ha dimostrato a tutto il mondo di essere diventato un manicomio.

La narrazione sui siti russi

Il video risulta proposto dai siti e media russi, come Pressa24.ru, attribuendo il video a un esercitazione “Hedgehog-2025” in Estonia.

Il video britannico del 2024

Il video non è stato registrato nel 2025 in Estonia. Risulta pubblicato il 18 luglio 2024 dalla pagina Facebook britannica Royal Armoured Corps:

Royal Armoured Corps basic training recruits undergoing Bayonet fighting lessons as part of their training.

Conclusioni

La scena non riprendeva affatto un’esercitazione dell’esercito estone supervisionata dalla NATO. Si trattava di un addestramento delle forze britanniche ripreso e pubblicato nel 2024.

