La sindaca di Genova Silvia Salis lascerà in garage la lussuosa Lamborghini? Mai avuta

La foto che la ritrae a bordo dell'auto è vera, ma la realtà è un'altra

A seguito dell’elezione di Silvia Salis a sindaca di Genova, ha iniziato a circolare una sua foto a bordo di una lussuosa Lamborghini. Secondo la narrazione riportata in alcuni post, l’auto sarebbe di sua proprietà. L’obiettivo è quello di attaccarla, sostenendo che un politico di sinistra non dovrebbe permettersi certi lussi mentre molti cittadini faticano ad arrivare a fine mese. In realtà, l’auto non è mai stata sua.

Per chi ha fretta

La foto è vera e ritrae veramente l’attuale sindaca di Genova Silvia Salis.

Si tratta di una foto scattata durante un test drive. Non è mai stata di sua proprietà.

Analisi

Ecco il messaggio che viene condiviso insieme all’immagine:

DOMANDA ALLA NEO SINDACA DI GENOVA “ SILVIA SALIS “ : Mi scusi, illustrissima Sindaca Silvia Salis, le faccio una domanda per un mio amico. Adesso che inizierà il suo mandato da sindaca, lascerà in garage la sua lussuosa Lamborghini? Perché voi comunisti siete tutti poveri come Fratoianni e moglie, o Schlein e l’armocromista?

Foto del 2022 durante un test drive

L’auto non è affatto sua e non ci sono prove che ne possegga una. La foto è stata pubblicata dalla stessa Salis su Instagram il 2 settembre 2022. Il testo del post riporta il reale contesto dello scatto.

Una delle mie grandi passioni è la guida sportiva (non spericolata!), quindi grazie @lamborghini per questo #testdrive all’Argentario di ieri sera. Momento indimenticabile quando, avvicinandomi a un semaforo, vedo un bambino, emozionato nel vedere quel bolide, che tira fuori lo smartphone per fare una foto. Gli passo davanti e sento che urla delusissimo alla madre: “NOOOO, GUIDA UNA FEMMINA” , quando si dice che gli stereotipi siano duri a morire! #testdrive #sportcar #lamborghini @lamborghiniroma_official @argentariogolf

Conclusioni

È falso affermare che l’attuale sindaca di Genova, Silvia Salis, possieda la Lamborghini nella foto. Lo scatto in questione risale al 2022 ed è stato realizzato durante un test drive in Toscana.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.