Acerbi rifiuta la convocazione in Nazionale. Spalletti: «Mi ha detto di no con un sms»

Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione in Nazionale. Lo ha annunciato Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa a Coverciano, dove l’Italia è radunata per preparare le gare di qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Moldova. Il ct azzurro ha spiegato che il difensore dell’Inter non aveva risposto alla convocazione fino a questa mattina quando ha comunicato la sua scelta, all’indomani della sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, prima con un sms e poi con una chamata. «Sono considerazioni personali del giocatore, ha ripensato a ciò che è successo attorno a lui. Lo avevo chiamato tenendo conto di quanto propone il campionato per quanto fatto vedere specie nell’ultimo periodo», ha spiegato Spalletti.

L’insulto razzista a Juan Jesus e la frecciatina di Spalletti sull’età

A marzo del 2024, Acerbi fu escluso dal ritiro della Nazionale italiana a Coverciano per via delle polemiche sui presunti insulti razzisti che avrebbe rivolto a Juan Jesus, al tempo difensore del Napoli. Una decisione che era stata presa dallo staff azzurro «per garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore, che oggi farà ritorno al club di apparenza». Da allora, Acerbi non ha più fatto ritorno in Nazionale. E dopo una serie di prestazioni altalenanti da parte degli azzurri, qualche giornalista aveva provato a chiedere a Spalletti nei mesi scorsi se stesse pensando di richiamare il difensore dell’Inter in Nazionale per dare una mano in difesa, specialmente dopo le ottime prestazioni di questa stagione in maglia nerazzurra. «Ma sapete quanti anni ha? Trentasette», aveva risposto il ct. Dopo qualche mese, Spalletti sembra aver cambiato idea. Questa volta, però, è lo stesso Acerbi ad aver deciso di rifiutare l’offerta.

