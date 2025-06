Gaza, attacco israeliano vicino al centro aiuti a Rafah. Al Jazeera: «Almeno 30 morti». Morto anche il papà del piccolo Adam

Unico sopravvissuto dei dieci figli della pediatra palestinese Alaa al-Najjar, il bambino sarà curato all'ospedale Niguarda di Milano

Sarebbe salito ad almeno 30 morti e 120 feriti il lancio dell’attacco israeliano vicino un centro di aiuti umanitari allestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) a Rafah, nel sud della Striscia. Sono i dati diffusi dall’emittente qatariota Al Jazeera che cita fonti locali, secondo cui un’altra persona è stata uccisa e una è rimasta ferita in un attacco dell’esercito di Israele su un altro sito della Ghf vicino al cosiddetto Corridoio di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale.

Hamas protesta contro i centri di aiuto Usa-Israele come «trappole mortali di massa»

Protesta il governo di Gaza sotto il controllo di Hamas, secondo cui queste uccisioni «riflettono la natura di queste aree come trappole mortali di massa, non come punti di soccorso umanitario». I centri, fuori dal controllo di Hamas, sono gestiti Gaza Humanitarina Foundation, onlus controllata da Usa e Israele e che si avvale di contractor privati per la sicurezza, il tutto controllato a distanza dall’esercito israeliano, come ricorda il Corriere della Sera. Ciò che sta accadendo è un uso sistematico e doloso degli aiuti come strumento di guerra, impiegato per ricattare i civili affamati e radunarli con la forza in punti di morte esposti e gestiti dall’esercito di occupazione, finanziati e politicamente coperti dall’amministrazione Usa, che porta la responsabilità morale e legale di questi crimini».

È morto il padre di Adam

Il padre di Adam, Hamdi Al-Najjar, è morto in seguito alle ferite riportate nell’attacco israeliano del 24 maggio scorso su Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza: lo riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu, che cita fonti sanitarie dell’ospedale Nasser della città. L’attacco, che ha colpito l’abitazione della famiglia, è costato la vita a nove figli di Al-Najjar. L’uomo era sopravvissuto insieme al piccolo Adam, mentre la moglie – la pediatra palestinese Alaa Al-Najjar – si trovava al lavoro al Nasser Medical Complex. Il bambino sarà trasportato in Italia, dove potrebbe essere operato già il prossimo 11 giugno.