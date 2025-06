Rkomi annulla all’improvviso i concerti estivi. Perché ha fatto saltare le date e il calendario del nuovo tour: «Preferisce ambienti più intimi»

A svelare la motivazione è Selvaggia Lucarelli. Alla base ci sarebbe una differenza di vedute con l'organizzatore del tour, che avrebbe portato l'artista milanese a una scelta drastica

Una mail anonima, automatica, ha raggiunto molti fan di Rkomi: «Gentile Cliente, ti informiamo che le seguenti date del tour sono state annullate». Tre sono le città: Bologna, Roma, Milano. In poche parole i tre appuntamenti più attesi di una estate che avrebbe dovuto portare il cantante milanese in altre otto località, anche queste annullate. Una comunicazione improvvisa, di punto in bianco, nemmeno anticipata dal management dell’artista o da lui in persona. Sui social è scoppiato il panico, anche perché tra la partecipazione (non fortunatissima) all’ultimo Festival di Sanremo e con l’uscita del nuovo album lo scorso 23 maggio si era preso una fetta importante della scena musicale italiana. Ma perché, allora, le date risultano tutte «non disponibili»?

Una delle comunicazioni via mail ricevute dai fan di Rkomi (Fonte: X)

Il nuovo Rkomi e la differenza di vedute con gli organizzatori

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che nel suo substack ha raccontato di un suo dialogo con il management dell’artista. Alla base, scrive l’opinionista, ci sarebbe «un problema organizzativo». Non di tempistiche, bensì proprio uno scontro tra diverse filosofie. Il nuovo disco di Rkomi, preannunciato dal singolo L’ultima infedeltà, ha infatti portato l’artista in un mondo inesplorato, come fosse una sorta di cantautorato ruvido e intimo, ben lontano dalle rime con cui il milanese aveva plasmato gli inizi della sua carriera. Proprio per questo la richiesta a Live Nation, che si era occupata di organizzare il tour, era stata quello di allontanarsi dalle spiagge e dai grandi palazzetti e puntare invece su ambienti più contenuti e intimi. Come, per dire una, i teatri.

La scelta dell’intimità: ecco il nuovo tour di Rkomi

Molti utenti social, però, non credono a questa spiegazione. Anzi ritengono che si tratti di una scelta di ripiego di fronte allo scarso successo in fase di vendita dei biglietti. Sia come sia, scrive Selvaggia Lucarelli, il prossimo lunedì 9 giugno sarà data ufficialmente comunicazione del nuovo tour. Si partirà a ottobre a Milano e sarà composto di 18 date. Tutte rigorosamente in teatro, a meno di annullamenti o ripensamenti improvvisi.